EU-Asylpakt: Auch dem linken Zeitgeist zugewandte Journalisten auf FPÃ–-Linie

In der Servus TV-Sendung â€žLinks.Rechts.Mitteâ€œ wurde der EU-Migrationspakt regelrecht zerlegt. Selbst der sonst eher dem linken Zeitgeist zugewandte, ehemalige profil-Chefredakteur Christian Rainer ging sowohl mit der kÃ¼nftigen Verteilung von Asylwerbern als auch mit der Verlierer-Ampel, die schlecht verhandelt habe, hart ins Gericht.Â

“Nur eine Augenauswischerei”

Auf die Frage von Moderator Michael Fleischhacker, ob er, Rainer, mit dem Pakt die groÃŸe europÃ¤ische Migrationswende sehe, wie es EU-Kommissar Magnus Brunner (Ã–VP) ausgedrÃ¼ckt habe, antwortete der Ex-profil-Chef: â€žNein, Ã¼berhaupt nicht, absolut nichtâ€œ. Was da beschlossen und in Ã–sterreich mit einem Begleitgesetz dazu durchgewunken worden sei, wÃ¤re eine Augenauswischerei. WÃ¶rtlich sagte Rainer:

Da wird Ã¼berhaupt nichts passieren, da will die EU irgendwie signalisieren, dass sie auch etwas tut. Aber ich sehe das nicht.Â

Begleitgesetz ist auch ein “Schmarren”

Das Begleitgesetz in Ã–sterreich sei auch â€žSchmarrenâ€œ. Als Beispiel nannte er die Aufnahmezentren fÃ¼r ErstankÃ¶mmlinge in Ã–sterreich, die mit einem bestimmten Verfahren behandelt werden sollen. Das sei ja nur am Flughafen in Schwechat vorgesehen. Die meisten syrischen und afghanischen Familien kÃ¤men aber vermutlich nicht Ã¼ber Schwechat. Das ganze System funktioniere Ã¼berhaupt nicht. Rainer nannte es wÃ¶rtlich als â€žUnsinnâ€œ.

“Ã–sterreich hat schlecht verhandelt”

Der Ex-profil-Chef Ã¤rgerte sich auch darÃ¼ber, dass Ã–sterreich schlecht verhandelt habe. Laut Ã–VP-Kanzler Christian Stocker habe Ã–sterreich zwar eine Ausnahme fÃ¼r 2026 bekommen, dass wir keine weiteren Asylwerber aufnehmen mÃ¼ssten, weil das Land in der Vergangenheit schon viele aufgenommen hÃ¤tte, doch fÃ¼r 2027 und 2028 hÃ¤tte Ã–sterreich keine Ausnahme erreicht.Â

Exxpress-Herausgeberin Eva SchÃ¼tz ergÃ¤nzte, dass Ã–sterreich, sollte es sich weigern, einen Asylwerber aufzunehmen, 20.000 Euro pro Person zahlen mÃ¼sse. Das kÃ¶nne gleich in die Millionen gehen, warnte SchÃ¼tz.Â

“Kapitulation vor illegaler Einwanderung”

Im Grunde bestÃ¤tigte die Diskussionsrunde in dieser Servus TV-Sendung die Haltung der Freiheitlichen zu diesem EU-Asylpakt. FPÃ–-Chef Herbert Kickl bezeichnete ihn als â€žendgÃ¼ltige Kapitulation vor der illegalen Masseneinwanderungâ€œ. Der Ã–VP warf Kickl in seiner Parlamentsrede vor, inzwischen die Seiten gewechselt zu haben. Denn als er unter Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz Innenminister gewesen sei, wÃ¤re es seine Hauptaufgabe gewesen, die Verteilung der Asylwerber in Europa zu verhindern.Â