â€žFalterâ€œ-Chefreporterin diskreditiert KÃ¼nstler als â€žFPÃ–-nahen Blut und Boden-Malerâ€œ

In manchen Redaktionen soll es vorkommen, dass der Chefredakteur die Frage stellt, â€žwer hat eine Geschichte gegen die FPÃ–â€œ. Beim Falter kÃ¶nnte es so gewesen sein, dass Chefreporterin Nina Horaczek â€žhierâ€œ gerufen und – wohl nach investigativen Recherchen – einen â€žFPÃ–-nahen Blut und Boden-Malerâ€œ ausgegraben hat. Und zwar Odin Wiesinger aus OberÃ¶sterreich.

Schreiberin bringt Maler in NÃ¤he der NS-Ideologie

Was bedeutet es, wenn jemand zu einem KÃ¼nstler â€žBlut und Boden-Malerâ€œ sagt? Ein Blick auf Wikipedia verrÃ¤t: â€žDie Blut-und-Boden-Ideologie ist eine agrarpolitische Ideologie, welche die Einheit eines rassistisch definierten VolkskÃ¶rpers mit seinem Siedlungsgebiet postuliertâ€œ. Deutet man den Begriff also nach der weit verbreiteten EnzyklopÃ¤die, bringt Horaczek den unbescholtenen Maler, der sich offenbar zum Feind der linken Zeitgeist-Journalisten gemacht hat, weil er einer Burschenschaft angehÃ¶rt und nichts von linken Lebensweisheiten hÃ¤lt, in die NÃ¤he des Nationalsozialismus.

Juristische Schritte

Gegen diese mediale Unterstellung hat sich Odin Wiesinger schon mehrmals erfolgreich gewehrt; unter anderem, als ein Lokal-Reporter allen Ernstes behauptete, er wÃ¼rde NS-PortrÃ¤ts malen. Die Zeitung musste – wie berichtet – eine Gegendarstellung bringen. Wiesinger mÃ¶chte in den kommenden Tagen mit seinem Rechtsanwalt beraten, ob er nun auch gegen den Falter juristische Schritte einleitet.

LH-Stellvertreter Landbauer und die chinesische Botschafterin Qi Mei mit der Radierung des KÃ¼nstlers Odin Wiesinger, die Burgen und SchlÃ¶sser in NiederÃ¶sterreich zeigt.

Graphik mit GemÃ¤lde verwechselt

Abseits dessen zeigt sich der oberÃ¶sterreichische Maler verwundert, wie jemand Chefreporterin einer Zeitung werden kann, wenn diese nicht einmal ein GemÃ¤lde (Ã–lbild) von einer Graphik (Zeichnung, Radierung) unterscheiden kÃ¶nne. Denn tatsÃ¤chlich handelt es sich um eine Radierung, die der niederÃ¶sterreichische LH-Stellvertreter Udo Landbauer im Vorfeld seines China-Besuchs der chinesischen Botschafterin Qi Mei im Landhaus Ã¼berreichte und die von der Falter-Journalistin fÃ¤lschlich als GemÃ¤lde wahrgenommen und inkriminiert wurde.

“Ideologische Verblendung”

GegenÃ¼ber unzensuriert sagte Odin Wiesinger zum Falter-Artikel: