â€žFalterâ€œ-Chefreporterin diskreditiert KÃ¼nstler als â€žFPÃ–-nahen Blut und Boden-Malerâ€œ

In manchen Redaktionen soll es vorkommen, dass der Chefredakteur die Frage stellt, â€žwer hat eine Geschichte gegen die FPÃ–â€œ. Beim Falter kÃ¶nnte es so gewesen sein, dass Chefreporterin Nina Horaczek â€žhierâ€œ gerufen und – wohl nach investigativen Recherchen – einen â€žFPÃ–-nahen Blut und Boden-Malerâ€œ ausgegraben hat. Und zwar Odin Wiesinger aus OberÃ¶sterreich.
Schreiberin bringt Maler in NÃ¤he der NS-Ideologie
Was bedeutet es, wenn jemand zu einem KÃ¼nstler â€žBlut und Boden-Malerâ€œ sagt? Ein Blick auf Wikipedia verrÃ¤t: â€žDie Blut-und-Boden-Ideologie ist eine agrarpolitische Ideologie, welche die Einheit eines rassistisch definierten VolkskÃ¶rpers mit seinem Siedlungsgebiet postuliertâ€œ. Deutet man den Begriff also nach der weit verbreiteten EnzyklopÃ¤die, bringt Horaczek den unbescholtenen Maler, der sich offenbar zum Feind der linken Zeitgeist-Journalisten gemacht hat, weil er einer Burschenschaft angehÃ¶rt und nichts von linken Lebensweisheiten hÃ¤lt, in die NÃ¤he des Nationalsozialismus.
Juristische Schritte
Gegen diese mediale Unterstellung hat sich Odin Wiesinger schon mehrmals erfolgreich gewehrt; unter anderem, als ein Lokal-Reporter allen Ernstes behauptete, er wÃ¼rde NS-PortrÃ¤ts malen. Die Zeitung musste – wie berichtet – eine Gegendarstellung bringen. Wiesinger mÃ¶chte in den kommenden Tagen mit seinem Rechtsanwalt beraten, ob er nun auch gegen den Falter juristische Schritte einleitet.
LH-Stellvertreter Landbauer und die chinesische Botschafterin Qi Mei mit der Radierung des KÃ¼nstlers Odin Wiesinger, die Burgen und SchlÃ¶sser in NiederÃ¶sterreich zeigt.
Graphik mit GemÃ¤lde verwechselt
Abseits dessen zeigt sich der oberÃ¶sterreichische Maler verwundert, wie jemand Chefreporterin einer Zeitung werden kann, wenn diese nicht einmal ein GemÃ¤lde (Ã–lbild) von einer Graphik (Zeichnung, Radierung) unterscheiden kÃ¶nne. Denn tatsÃ¤chlich handelt es sich um eine Radierung, die der niederÃ¶sterreichische LH-Stellvertreter Udo Landbauer im Vorfeld seines China-Besuchs der chinesischen Botschafterin Qi Mei im Landhaus Ã¼berreichte und die von der Falter-Journalistin fÃ¤lschlich als GemÃ¤lde wahrgenommen und inkriminiert wurde.
“Ideologische Verblendung”
GegenÃ¼ber unzensuriert sagte Odin Wiesinger zum Falter-Artikel:
Was heute so alles Journalist oder Redakteur genannt wird, ist erschreckend. Wenn man, so wie Nina Horaczek, in nur einem Satz so viel Schwachsinn verbreitet und bÃ¶sartiges Framing betreibt, kann es sich nur um ideologische Verblendung, totale kunsthistorische Ahnungslosigkeit, Uninformiertheit, GehÃ¤ssigkeit, oder eine gefÃ¤hrliche Mischung von allem handeln! Selbst der/die DÃ¼mmste sollte mittlerweile begriffen haben, dass ich mit der nationalsozialistischen Ideologie nicht das Geringste zu tun habe! Ich male auch nicht mit Blut und wÃ¤lze mich dabei nicht am Boden!