BrÃ¼ssels Gesetzesflut, doch Folgen werden nicht geprÃ¼ft

Wenn in BrÃ¼ssel neue Regeln verabschiedet werden, spÃ¼ren das die BÃ¼rger, die Unternehmen und die Verwaltungen. Umso wichtiger wÃ¤re, dass vorab klar geprÃ¼ft wird, welche Kosten, Pflichten und Nebenwirkungen neue EU-Vorgaben auslÃ¶sen.

Einfach ignoriert

Doch das geschieht nicht. So hat die EU-Kommission im Jahr 2024 insgesamt 1.148 Rechtsakte vorbereitet oder angenommen, darunter 123 Richtlinien und Verordnungen sowie eine groÃŸe Zahl technischer Rechtsakte. Umfassende FolgenabschÃ¤tzungen gab es aber nur bei 25.

FolgenabschÃ¤tzungen sind im EU-Verfahren verpflichtend vorgesehen, wenn erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind â€“ aber sie sind keine automatische Pflicht fÃ¼r jeden einzelnen Rechtsakt.

Steuerungsinstrument vorhanden

Solche FolgenabschÃ¤tzungen â€“ auf EU-Ebene hÃ¤ufig als â€žImpact Assessmentsâ€œ bezeichnet â€“ sollen klÃ¤ren, ob ein Eingreifen der EuropÃ¤ischen Union Ã¼berhaupt notwendig ist und welche Auswirkungen verschiedene LÃ¶sungswege hÃ¤tten. Untersucht werden sollen wirtschaftliche, soziale und Ã¶kologische Folgen.

Besonders wichtig ist dabei, wie sich neue Vorschriften auf kleine und mittlere Unternehmen sowie auf die WettbewerbsfÃ¤higkeit auswirken.

VernÃ¼nftiger Prozess vorhanden

Nach den Regeln der EU-Kommission sind FolgenabschÃ¤tzungen Teil der Agenda fÃ¼r bessere Rechtsetzung. Sie werden in der Vorbereitungsphase durchgefÃ¼hrt, also bevor die Kommission einen Vorschlag abschlieÃŸt.

Am Beginn steht die Analyse des Problems: Welches Ziel soll erreicht werden, welche politischen Optionen gibt es, und welche Folgen sind zu erwarten? Danach kÃ¶nnen InteressentrÃ¤ger Stellung nehmen. SpÃ¤ter werden sie zu den wesentlichen Punkten konsultiert. Sobald ein Vorschlag samt Bericht verÃ¶ffentlicht wird, kÃ¶nnen BÃ¼rger, Unternehmen und Organisationen erneut RÃ¼ckmeldung geben.

Kommission rechtfertigt seltene FolgenabschÃ¤tzungen

Die Kommission verteidigt die geringe FolgenabschÃ¤tzung mit dem Hinweis, dass nicht jeder Rechtsakt dieselbe Tragweite habe. Viele Vorschriften betrÃ¤fen technische Details oder Anpassungen, die nach EinschÃ¤tzung der BehÃ¶rde keine umfassende PrÃ¼fung rechtfertigten.

VollstÃ¤ndige FolgenabschÃ¤tzungen wÃ¼rden vor allem dann erstellt, wenn politische Entscheidungen mit erheblichen wirtschaftlichen, sozialen oder Ã¶kologischen Auswirkungen anstehen.

Billige Ausrede

Doch auch scheinbar technische Ã„nderungen kÃ¶nnen in der Praxis weitreichende Folgen haben. Neue Grenzwerte, geÃ¤nderte Begriffsdefinitionen, andere Kennzeichnungspflichten, zusÃ¤tzliche Nachweise oder angepasste technische Spezifikationen kÃ¶nnen fÃ¼r Unternehmen bedeuten, dass Maschinen umgestellt, Messverfahren angepasst, Datenbanken geÃ¤ndert oder Zertifizierungen erneuert werden mÃ¼ssen.

FÃ¼r kleinere Betriebe kann schon eine begrenzte Ã„nderung erheblichen Aufwand verursachen.