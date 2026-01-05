Christian Stocker

Als GeneralsekretÃ¤r im Februar 2024 soll der heutige Ã–VP-Kanzler Christian Stocker gegenÃ¼ber der APA behauptet haben, dass seine Partei schuldenfrei sei.

Foto: BKA/CHRISTOPHER DUNKER

Rechnungshof

5. JÃ¤nner 2026 / 10:13 Uhr

Ã–VP hat fast zehn Millionen Euro Schulden: Sagte Stocker die Unwahrheit?

Jetzt braucht sich keiner mehr zu wundern, warum Ã–sterreichs-Budget so ist wie es ist. Denn sowohl die Kanzlerpartei Ã–VP, als auch die SPÃ– haben die eigenen Finanzen nicht im Griff und sind schwer verschuldet. 

Das brachte der Rechenschaftsbericht des Rechnungshofs nun zutage. Demnach hat die Ã–VP ein Minus von 9,36 Millionen Euro auf dem Konto, die SPÃ– immerhin noch 1,95 Millionen Euro, wÃ¤hrend etwa die Freiheitlichen offenbar gut gewirtschaftet haben und Ã¼ber ein Plus von 6,37 Millionen Euro verfÃ¼gen. 

“Ã–VP hat nicht nur beim Budget gelogen”

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â€žWer die eigenen Partei ruiniert, ruiniert auch Ã–sterreich!â€œ, sagte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz nach Bekanntwerden der massiven Schulden bei den Schwarzen. Die Ã–VP habe nicht nur beim Budget â€žgelogenâ€œ, sondern auch bei den eigenen Finanzen, so Schnedlitz in einer Aussendung

Von fast sechs auf fast zehn Millionen Schulden

Brisant: Schnedlitz bezog sich dabei auf eine Aussage des damaligen Ã–VP-GeneralsekretÃ¤rs Christian Stocker im Februar 2024 gegenÃ¼ber der APA, als dieser behauptet haben soll, das die Ã–VP schuldenfrei sei. Laut Rechnungshof wuchs aber das negative ReinvermÃ¶gen der Ã–VP von 5,65 Millionen Euro Ende 2023 auf 9,36 Millionen zum Jahresende 2024.Â 

Rechnung ging bei WÃ¤hlern nicht auf

Schuld an den massiven Schulden der Ã–VP dÃ¼rfte das Superwahljahr 2024 mit EU-Wahl, Nationalratswahl und Landtagswahlen sein, wo die Volkspartei viel Geld investierte, um an der Macht zu bleiben. Bei den WÃ¤hlern ging diese Rechnung – zum Beispiel in der Steiermark – aber nicht auf. 

Solide FPÃ–: “Ergebnis von Hausverstand”

Anders die Freiheitlichen. Ihre finanzielle SoliditÃ¤t sei kein Zufall, sagte Schnedlitz. WÃ¶rtlich meinte er:

Unsere positive Bilanz ist das Ergebnis von Hausverstand und einem verantwortungsvollen Umgang mit den uns anvertrauten Mitteln. Wir leben im Kleinen vor, was wir fÃ¼r ganz Ã–sterreich wollen: Ordnung, StabilitÃ¤t und eine Politik fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung, statt fÃ¼r abgehobene Berater-Netzwerke und die eigene System-Partie.

Geringes Plus fÃ¼r GrÃ¼ne und Neos

Schon seit 2022 muss die FPÃ– keine Bankkredite mehr zurÃ¼ckzahlen. Der Rechnungshof weist auch ein geringes Plus fÃ¼r Neos (0,028 Millionen) und GrÃ¼ne (1,20 Millionen) als ReinvermÃ¶gen mit Ende 2024 aus. Interessantes Detail am Rande: Laut Rechenschaftsbericht hat die Bierpartei, die ihre politischen Ambitionen zu Grab getragen hat, noch mehr als 120.000 Euro am Konto. 


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