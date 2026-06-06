SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig kann sich Ã¼ber zahlreiche neue “Wiener” freuen: 5.078 Fremde wurden in der rot-pinken Hauptstadt eingebÃ¼rgert, jeder FÃ¼nfte davon stammt aus Syrien.

Foto: unzensuriert.at

StaatsbÃ¼rgerschaft

6. Juni 2026 / 15:59 Uhr

Jeder FÃ¼nfte aus Syrien: Wien machte 5.078 Fremde zu “Ã–sterreichern”

14.445 AntrÃ¤ge auf EinbÃ¼rgerungÂ wurden im vergangenen Jahr in der Bundeshauptstadt eingebracht, insgesamt 5.078 Menschen wurden auch tatsÃ¤chlich eingebÃ¼rgert. Den grÃ¶ÃŸten Anteil unter den neuen “Ã–sterreichern” stellen Syrer: 1.090 EingebÃ¼rgerte stammen aus der Arabischen Republik. Das entspricht mehr als einem FÃ¼nftel aller EinbÃ¼rgerungen in der Bundeshauptstadt.

Mit deutlichem Abstand folgen weitere HerkunftslÃ¤nder: 402 EingebÃ¼rgerte kamen aus Afghanistan, 389 aus der TÃ¼rkei, 339 aus dem Iran, 325 aus Serbien und 225 aus der Ukraine.

Dramatische Entwicklung bei EinbÃ¼rgerungen


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Insgesamt ist die Zahl der EinbÃ¼rgerungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. 2024 wurden noch 3.665 Personen eingebÃ¼rgert, was einem Anstieg von rund 39 Prozent entspricht.

Parallel dazu nahm auch die Zahl der AntrÃ¤ge zu. Bei der Magistratsabteilung 35 wurden im Jahr 2025 insgesamt 14.445 AntrÃ¤ge auf EinbÃ¼rgerung eingebracht. Diese Zahl bezieht sich auf Verfahren und nicht unmittelbar auf einzelne Personen, da ein Antrag mehrere Familienmitglieder umfassen kann.

Tausende Nachfahren von NS-Opfern eingebÃ¼rgert

Die MA 35 verzeichnete zudem einen Anstieg bei den abgeschlossenen Verfahren: Insgesamt wurden im Bereich EinbÃ¼rgerung und StaatsbÃ¼rgerschaft rund 21.700 Verfahren erledigt, darunter etwa 10.300 FÃ¤lle von Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus.

Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin zur Antragstellung liegt derzeit bei rund 186 Tagen.

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