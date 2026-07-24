Svazek stellt sich vor SchÃ¼tzen: â€žBrauchtum und Tradition nicht ins rechte Eck stellenâ€œ

Die Salzburger Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÃ–) ist empÃ¶rt, â€žweil es mittlerweile zum Ritual geworden ist, regelmÃ¤ÃŸig irgendeinen Vorwand zu finden, um auf die Salzburger SchÃ¼tzen loszugehen und damit gleich das gesamte SchÃ¼tzenwesen, unser Brauchtum und unsere Traditionen unter Generalverdacht zu stellenâ€œ.

Ermittlungen in Bayern

Anlass fÃ¼r ihre EmpÃ¶rung ist ein Bericht in den Salzburger Nachrichten mit dem Titel â€žNS-Symbol auf Gewehren der SchÃ¼tzenâ€œ. Im Artikel wird Ã¼ber die Ermittlungen in Bayern gegen Tiroler SchÃ¼tzen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (Paragraf 86a) geschrieben. Ihre Gewehre mit Punzierung aus der NS-Zeit seien an der Salzburger Grenze beschlagnahmt worden, weil sie sie bei der Heimreise im Bus teilweise zwischen den Knien gehalten hatten.

Historische Waffen

Die Salzburger Nachrichten fanden nun heraus, dass die von den Tiroler SchÃ¼tzen verwendeten Gewehrmodelle mit PrÃ¼fzeichen aus den Jahren 1939 bis 1945 auch in Salzburg im Umlauf sind. â€žEs seien historische Waffenâ€œ, stellte der Landeskommandant der Salzburger SchÃ¼tzen, Josef Braunwieser, gegenÃ¼ber der Zeitung fest. â€žMit WiederbetÃ¤tigung habe das nichts zu tunâ€œ.

Ehrenamtliche werden schikaniert

Svazek fragte auf ihrer Facebook-Seite: â€žWas soll das eigentlich? Ist das das berÃ¼hmte Sommerloch? Oder inzwischen die neue Blattlinie der Salzburger Nachrichten? Gibt es in Ã–sterreich tatsÃ¤chlich keine drÃ¤ngenderen Themen mehr?â€œ

Dass unsere SchÃ¼tzen in eine Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehÃ¶ren, sei schlicht inakzeptabel. Es gehe hier um historische Waffen und Beschusszeichen im Rahmen eines jahrhundertealten Brauchtums und nicht um abzulehnende Geisteshaltungen, WiederbetÃ¤tigung oder gar die Verherrlichung des Nationalsozialismus, wie unterschwellig suggeriert werde.

Es wÃ¤re an der Zeit, den Blick wieder auf die tatsÃ¤chlichen Herausforderungen dieses Landes zu richten, anstatt Menschen zu schikanieren, die sich ehrenamtlich fÃ¼r die Pflege von Tradition, Gemeinschaft und Kultur engagieren, sagte die Landeshauptfrau-Stellvertreterin.