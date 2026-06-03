Knapp 60 Prozent mehr EinbÃ¼rgerungen: Rot-pinkes Wien bleibt Migrations-Magnet!

Immer mehr Migranten beantragen in Wien die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft: Im vergangenen Jahr wurden in der Hauptstadt 14.445 AntrÃ¤ge von AuslÃ¤ndern auf die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft registriert â€“ eine Steigerung um 56,9 Prozent.

Ãœppige Sozialleistungen machen Wien zum Migrationsmagneten

Dass es in der rot-pink regierten Bundeshauptstadt zu einem derart massiven Anstieg gekommen ist, Ã¼berrascht FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz nicht. Er sprach von einer â€žunmittelbaren Folge der jahrelangen Politik der offenen Grenzenâ€œ.

Die â€žEinbÃ¼rgerungslawineâ€œ sei das â€žtraurige Gemeinschaftswerk des roten Wiens, wo unter SPÃ–-FÃ¼hrung die StaatsbÃ¼rgerschaft Einwanderern regelrecht nachgeworfenâ€œ werde, sowie des â€žtotalen Versagens der Systemparteien auf Bundesebeneâ€œ. Diese wÃ¼rden seit Jahrzehnten illegale Masseneinwanderung zulassen und die Grenzen nicht ausreichend schÃ¼tzen. Verantwortlich fÃ¼r die Anziehungskraft Wiens auf Migranten seien insbesondere die groÃŸzÃ¼gigen Sozialleistungen.

SchÃ¤rfere Gesetze, Asylstopp und Abschiebungen

Nun sei es an der Zeit, die Notbremse zu ziehen und die freiheitlichen Forderungen umzusetzen, so Schnedlitz. FPÃ–-Chef Herbert Kickl hatte bereits deutlich schÃ¤rfere Gesetze gefordert. So soll nach den Vorstellungen der Freiheitlichen die Wartefrist fÃ¼r die EinbÃ¼rgerung von derzeit zehn auf mindestens 15 Jahre erhÃ¶ht werden.

Vor allem brauche es jedoch einen sofortigen Asylstopp sowie konsequente Abschiebungen, betonte Schnedlitz.

Steiermark zeigt, wie es geht

Er verwies auf die Steiermark unter ihrem freiheitlichen Landeshauptmann Mario Kunasek. Zwar lÃ¤gen die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene, die LÃ¤nder hÃ¤tten jedoch â€žeinen gewissen Handlungsspielraumâ€œ â€“ und diesen schÃ¶pfe Kunasek, anders als der Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, konsequent aus.

Altparteien verkaufen die Heimat

Die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft dÃ¼rfe nicht lÃ¤nger â€žverramschtâ€œ werden. Sie sei ein â€žhohes Gut und das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhaltsâ€œ und mÃ¼sse deshalb entsprechend geschÃ¼tzt werden, erklÃ¤rte Schnedlitz:

WÃ¤hrend die Ã–sterreicher unter der Teuerung Ã¤chzen und unser Sozialsystem vor dem Kollaps steht, wird die StaatsbÃ¼rgerschaft samt allen ihren Privilegien verscherbelt. Das ist ein Verrat an der eigenen BevÃ¶lkerung. Anstatt die Sicherheit und IdentitÃ¤t unseres Landes zu schÃ¼tzen, betreiben die Altparteien den Ausverkauf unserer Heimat.