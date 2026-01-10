Petra Steger: FÃ¼r ein Europa der EuropÃ¤er â€“ nicht der Eliten

In ihrer aktuellen Kolumne fÃ¼r denÂ exxpressÂ fordert die die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger ein Umdenken in der EuropÃ¤ischen Union. Ihr zentrales Anliegen: Europa muss wieder den BÃ¼rgern gehÃ¶ren â€“ nicht einer abgehobenen politischen Klasse, die sich zunehmend von den Menschen entfernt

Wem gehÃ¶rt Europa?

Wenn heute Ã¼ber die EU im Jahr 2026 gesprochen wird, gehe es fast nur noch um komplizierte Vertrags-Fragen, institutionelle Richtlinien und neue Schlagworte aus BrÃ¼ssel. Doch, so Steger, die Menschen drauÃŸen beschÃ¤ftige lÃ¤ngst eine andere Frage: Wem gehÃ¶rt Europa Ã¼berhaupt noch â€“ den BÃ¼rgern oder den Eliten? Immer mehr Menschen hÃ¤tten das GefÃ¼hl, dass Europa nicht lÃ¤nger fÃ¼r Hoffnung steht, sondern fÃ¼r Ãœberforderung, Bevormundung und Dauerkrisen.

Einsatz fÃ¼r den Frieden â€“ statt Milliarden fÃ¼r Konflikte

Dabei, betont Steger, mÃ¼sse das nicht so sein. Europa kÃ¶nne wieder nÃ¤her an seine BÃ¼rger rÃ¼cken, wenn es sich auf seine ursprÃ¼nglichen Werte besinne â€“ etwa auf den Frieden als echtes politisches Ziel. Statt Milliarden in ferne Konflikte zu lenken, deren Ausgang niemand mehr Ã¼berblickt, sollte das Geld dort investiert werden, wo die Menschen es spÃ¼ren: in StraÃŸen, Schienen und BrÃ¼cken, in eine Infrastruktur, die das tÃ¤gliche Leben verbessert.

Sichere und bezahlbare Energie

Auch bei der Energiepolitik sieht Steger massiven Reformbedarf. Niemand in Europa solle Angst haben mÃ¼ssen, ob er sich das Heizen leisten kann. Energie mÃ¼sse wieder Sicherheit und Bezahlbarkeit bedeuten â€“ statt ideologisch begrÃ¼ndeter Verknappung auf dem RÃ¼cken der BevÃ¶lkerung. Nur verlÃ¤ssliche Rahmenbedingungen kÃ¶nnten Unternehmen motivieren, zu investieren, ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen und Wohlstand zu sichern.

Ein Europa, auf das man stolz sein kann

Ein weiterer Kernpunkt: Mut zur Innovation. Europa dÃ¼rfe seine TÃ¼ftler, Forscher und Unternehmer nicht lÃ¤nger durch BÃ¼rokratie lÃ¤hmen, sondern mÃ¼sse FreirÃ¤ume schaffen, um mit den USA und China technologisch Schritt zu halten. Das Ziel: ein starkes, selbstbewusstes Europa, auf das man wieder stolz sein kÃ¶nne.

Europa ist kein vergangener Traum

Zugleich brauche Europa wieder Sicherheit â€“ im wÃ¶rtlichen wie im symbolischen Sinn. GeschÃ¼tzte Grenzen, sichere Ã¶ffentliche RÃ¤ume und ein Leben ohne permanente Bedrohung sollten selbstverstÃ¤ndlich sein. Erinnerungen an unbeschwerte SommernÃ¤chte oder WeihnachtsmÃ¤rkte ohne Betonbarrieren zeigen fÃ¼r Steger, dass solch ein Europa kein vergangener Traum, sondern ein realistisches Ziel ist.

Debattenkultur: Argumente statt Zensur

Im Zentrum steht fÃ¼r sie die Freiheit â€“ politisch, gesellschaftlich und geistig. Freiheit heiÃŸe, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren und BÃ¼rgern zuzutrauen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Der Volkswille, so Steger, dÃ¼rfe nicht lÃ¤nger von KommissionsbeschlÃ¼ssen Ã¼berrollt werden. â€žEin starkes Europa hÃ¤lt unterschiedliche Ansichten aus. Es setzt auf Argumente statt auf Zensur, auf Offenheit statt auf Kontrolle. Wer seinen BÃ¼rgern vertraut, muss keine Angst vor freien Debatten habenâ€œ, betont sie.

Respekt vor Arbeit, Geld und Leben

Am Ende gehe es aber vor allem um Respekt: Respekt vor der Arbeit, vor dem Geld und vor dem Leben der Menschen. Steuergeld sei kein Spielgeld, sondern hart erarbeitet â€“ und mÃ¼sse mit diesem Bewusstsein eingesetzt werden. Nur dann kÃ¶nne sich zeigen, ob die EU wieder auf den richtigen Weg zurÃ¼ckfinde.

FÃ¼r Petra Steger ist das keine romantische Utopie, sondern eine Frage der Vernunft. Sie spricht von einem Europa der BÃ¼rger, der Verantwortung und der RealitÃ¤t â€“ einem Europa, das wieder den EuropÃ¤ern gehÃ¶rt.