„Europa wieder großartig machen“: Gestärkte Patrioten zeigen Muskeln

Ein Posting des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán auf dem Kurznachrichtendienst X macht Hoffnung auf ein besseres Europa.

Neue Dimension erreicht

Man habe an Stärke gewonnen und könne in Brüssel Muskeln zeigen, schrieb Orbán gestern, Dienstag. Erstmals verfüge die drittstärkste Fraktion im Europaparlament, die Patrioten für Europa mit insgesamt 84 Abgeordneten, über zwei Regierungschefs – Viktor Orbán (Fidesz) in Ungarn und Andrej Babiš (ANO) in Tschechien. Damit habe die patriotische Familie eine neue Dimension erreicht.

Kickl, Salvini und Le Pen

Zudem gebe es mit Matteo Salvini (Lega) ein Regierungsmitglied in Italien, mit Marine Le Pen (Rassemblement National, RN) in Frankreich, Herbert Kickl (FPÖ) in Österreich und Geert Wilders (Partei für die Freiheit) in den Niederlanden die jeweils stärksten Fraktionen in diesen Ländern.

Fico ante portas

Auch Spanien und Portugal würden aufrüsten, meinte Orbán in seinem Posting. Entscheidet sich Robert Fico (Smer) in der Slowakei dazu, den Patrioten beizutreten, hätte diese sogar schon drei Regierungschefs in ihren Reihen. Fico wurde wegen seiner patriotischen Einstellung von den Sozialdemokraten in Europa ausgeschlossen. Er ließ zum Beispiel die Geschlechter Mann und Frau in die Verfassung schreiben.

Bündnis der siegreichen Patrioten

Orbán spricht von einem Bündnis der siegreichen Patrioten, das bereit sei, zu kämpfen – selbst gegen einen Gegenwind, wenn es sein müsse. Ziel sei es, Europa wieder großartig zu machen.

