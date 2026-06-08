Rentner meldet 58,25 Euro Pfand, Jobcenter kÃ¼rzt Grundsicherung um jeden Cent

Ein 75-jÃ¤hriger Rentner aus Hamburg-Altona wollte seine schmale Rente und Grundsicherung mit ehrlicher Arbeit aufbessern. Er sammelte Pfandflaschen, nahm im September 58,25 Euro ein und meldete den Betrag ordnungsgemÃ¤ÃŸ dem Bezirksamt Altona. Die BehÃ¶rde reagierte prompt: Sie kÃ¼rzte seine Grundsicherung um genau diesen Betrag.

Der Mann, der in Medienberichten als Hans S. gefÃ¼hrt wird, sah sich plÃ¶tzlich mit weniger Geld konfrontiert, obwohl er selbst aktiv geworden war. Der Fall, der zuerst vom Hamburger StraÃŸenmagazin Hinz&Kunzt bekannt gemacht wurde, sorgte fÃ¼r breite EmpÃ¶rung.

BehÃ¶rde lockert Regelung â€“ nur fÃ¼r ihn

Nach der Ã¶ffentlichen Kritik prÃ¼fte das Bezirksamt Altona den Vorgang erneut. Nun darf Hans S. kÃ¼nftig bis zu 50 Euro monatlich aus dem Sammeln und EinlÃ¶sen von Pfandflaschen behalten, ohne dass dieser Betrag auf seine Grundsicherung angerechnet wird. Die Regelung gilt ausdrÃ¼cklich nur fÃ¼r diesen Einzelfall und setzt voraus, dass der Rentner seine Einnahmen durch Kassenbons nachweist.

Bezirksamtssprecher Mike Schlink erklÃ¤rte gegenÃ¼ber der Bild–Zeitung, dass die Sachbearbeiter eine EinzelfallprÃ¼fung vornehmen. Hans S. soll nach bisherigen Informationen der einzige Hamburger sein, der solche EinkÃ¼nfte offiziell angegeben hat. Die ursprÃ¼ngliche KÃ¼rzung wurde damit fÃ¼r die Zukunft angepasst, das bereits abgezogene Geld blieb jedoch nicht in allen Berichten vollstÃ¤ndig thematisiert.

â€žEs geht nicht nur um michâ€œ

Hans S. selbst Ã¤uÃŸerte sich zu dem Fall:

Es geht nicht nur um mich. Ich kenne keinen Leistungsbezieher, der nichts dazuverdienen muss.

Der Rentner hatte zuvor auch kleinere BetrÃ¤ge wie 11,75 Euro gemeldet, die ebenfalls abgezogen worden sein sollen. Viele Rentner in Deutschland sind auf solche Zuverdienste angewiesen, weil ihre AltersbezÃ¼ge nicht reichen. Das Pfandsammeln gilt als harte, kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit, die vor allem Ã¤ltere Menschen in GroÃŸstÃ¤dten ausÃ¼ben. Der Staat finanziert die Grundsicherung im Alter aus Steuermitteln und sieht Pfandeinnahmen grundsÃ¤tzlich als anrechenbares Einkommen nach Paragraf 82 SGB XII.

Politische Reaktionen und Einzelfall

Die Bezirksversammlung Altona hatte sich mit Beteiligung verschiedener Fraktionen fÃ¼r eine wohlwollendere Handhabung ausgesprochen. Die Hamburger SozialbehÃ¶rde verteidigte zunÃ¤chst die strenge Anrechnung, verwies jedoch auf EinzelfallprÃ¼fungen. Eine allgemeine Freigrenze fÃ¼r alle Pfandsammler wurde nicht eingefÃ¼hrt.