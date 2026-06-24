â€žDepperter Babler-Vorschlag ein aufgelegter BlÃ¶dsinnâ€œ: Ã–VP-HÃ¶rl stimmte trotzdem zu

Die Politik von Ã–VP und SPÃ– gehen diametral auseinander, aber fÃ¼r den Machterhalt schweiÃŸen sie sich zusammen. Kaum einer hÃ¤tte es deutlicher ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen, als der Ã–VP-Nationalratsabgeordnete Franz HÃ¶rl vor Unternehmern in der Wirtschaftskammer.

â€œAufgelegter BlÃ¶dsinnâ€œ, â€žGipfel der PrÃ¤potenzâ€œ

Im YouTube-Kanal der Tiroler Wirtschaftskammer nimmt HÃ¶rl zur Mehrwertsteuer-Senkung auf ausgewÃ¤hlte Grundnahrungsmittel Stellung. Und da nimmt er sich kein Blatt vor den Mund und redet sich dabei auch noch um Kopf und Kragen. Die Senkung der Mehrwertsteuer sei ein â€ždepperter Babler-Vorschlagâ€œ, ein â€žaufgelegter BlÃ¶dsinnâ€œ. Zugestimmt habe er trotzdem, â€žweil eine Woche drauf brauche ich wieder wasâ€œ, so die eindrucksvolle Ã–VP-Logik. Nicht nur das: Der Tiroler Abgeordnete warf dem SPÃ–-Finanzminister einen â€žGipfel der PrÃ¤potenzâ€œ vor.

Faule Kompromisse

Spricht man so Ã¼ber einen Koalitionspartner, mit dem man in der Regierung sitzt? Abgesehen davon gibt HÃ¶rl damit zu, fÃ¼r etwas gestimmt zu haben, das er fÃ¼r einen â€žaufgelegten BlÃ¶dsinnâ€œ hÃ¤lt. So kann Ã–sterreich wohl nicht regiert werden! Das sind faule Kompromisse zum Schaden der Menschen.Â