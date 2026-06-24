SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann muss jetzt fÃ¼r AufklÃ¤rung sorgen.

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Bundesregierung

24. Juni 2026 / 16:57 Uhr

Schumann unter Druck: Millionen-LÃ¼cken und Postenschacher-VorwÃ¼rfe

Die Personalauswahl im Sozialministerium von SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann steht in der Kritik: Die FPÃ– spricht von â€žschwerwiegenden Verdachtsmomentenâ€œ und will die Postenbesetzungen in einer parlamentarischen Anfrage genau prÃ¼fen lassen.

FPÃ– ortet Postenschacher

Im Zentrum der VorwÃ¼rfe steht die Besetzung einer Leitung im Bereich des UnterstÃ¼tzungsfonds fÃ¼r Alleinerziehende. Dort soll eine langjÃ¤hrige WeggefÃ¤hrtin aus der Gewerkschaft und SPÃ–-BezirksrÃ¤tin in Favoriten eingesetzt worden sein.


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FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz verlangt AufklÃ¤rung Ã¼ber die Personalentscheidungen im Ministerium. Er fordert, dass Ã¶ffentliche Gelder und Postenbesetzungen strikt nach objektiven Kriterien vergeben werden. Neben den VorwÃ¼rfen beim Personal gerÃ¤t Schumann auch wegen der Budgetlage ihres Ressorts unter Druck. Dem Ministerium fehlen 200 Millionen Euro, weil sich die Verhandlungspartner nicht auf ein Ende des Zwischenparkens beim AMS einigen konnten.

Schumann wiegt sich in Unschuld

Aus dem Umfeld der roten Ministerin wird diese Darstellung zurÃ¼ckgewiesen. Die geltenden AMS-Regelungen seien nicht Teil des Regierungsabkommens gewesen, weshalb Schumann mit den Einnahmen nicht kalkuliert habe.

ZusÃ¤tzlich wird der Ministerin vorgeworfen, bei zentralen Reformen zu langsam voranzukommen. Genannt werden die Gesundheitsreform, die FachkrÃ¤ftestrategie und eine bundesweit einheitliche Neuregelung der Sozialhilfe. Schumann hat nun acht Wochen Zeit, die parlamentarische Anfrage zu beantworten.

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