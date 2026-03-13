SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann

SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann plant verpflichtende IntegrationsmaÃŸnahmen, von denen am Ende aber auch Ã–sterreicher betroffen wÃ¤ren. Das sorgt fÃ¼r einige Kritik aus der Opposition.

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Bundesregierung

13. MÃ¤rz 2026 / 11:27 Uhr

Sozialhilfe-Reform: Schumann will IntegrationsmaÃŸnahmen fÃ¼r Ã–sterreicher

Ein Interview von SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann zur geplanten â€žIntegrationsphaseâ€œ vor dem Bezug von Sozialhilfe sorgt fÃ¼r Kritik. Hintergrund ist ein Reformvorhaben, mit dem absurd hohe Sozialhilfezahlungen an migrantische GroÃŸfamilien kÃ¼nftig verhindert werden sollen. Das Problem dabei: Auch Ã–sterreicher wÃ¤ren davon betroffen.

Integrationsphase soll fÃ¼r alle gelten

Die Integrationsphase ist im Regierungsprogramm festgeschrieben und soll vor dem Bezug von Sozialhilfe greifen. Ziel soll es sein, Menschen mÃ¶glichst rasch wieder in BeschÃ¤ftigung zu bringen, Langzeitbezug zu verhindern und staatliche UnterstÃ¼tzung als ÃœbergangslÃ¶sung auszugestalten.


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Die Integrationsphase kann nach Ansicht der Ministerin allerdings nicht nur fÃ¼r bestimmte Gruppen â€“ etwa Asylanten â€“ gelten. Man kÃ¶nne sie verfassungsrechtlich nur so umsetzen, dass auch Ã–sterreicher im Gesamtpaket dabei seien, sagte Schumann gegenÃ¼ber der Gratiszeitung Heute. Hintergrund ist der im Bundes-Verfassungsgesetz (BVG) verankerte Gleichheitsgrundsatz, nach dem eine unterschiedliche Behandlung von Personengruppen nur bei sachlicher Rechtfertigung zulÃ¤ssig ist.

Sollen Einheimische integriert werden?

Inhaltlich soll es jedoch Unterschiede geben: FÃ¼r Migranten stehen vor allem Deutschkurse sowie Werte- bzw. Integrationsangebote im Vordergrund. FÃ¼r Ã–sterreicher kÃ¼ndigte Schumann hingegen gezielte Arbeitsmarktprogramme, Qualifizierung und UnterstÃ¼tzung beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben an.

â€žÃ–sterreicher brauchen keine Integrationsphaseâ€œ

Die FPÃ– reagierte mit scharfem Widerspruch. Der Klubobmann der Freiheitlichen im Wiener Rathaus, Maximilian Krauss, sprach auf X von einem politischen â€žHohnâ€œ und warf der Ampel-Regierung vor, falsche PrioritÃ¤ten zu setzen. Anstatt â€žÃ–sterreicher integrierenâ€œ zu wollen, mÃ¼sse man hÃ¤rter gegen Extremismus und den politischen Islam vorgehen, so Krauss.

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