In den AuszÃ¤hlungszentren Perus ist der Spuk vorbei. Keiko Fujimori, die rechte Kandidatin der Fuerza Popular, hat einen Vorsprung von Ã¼ber 43.000 Stimmen und nur noch rund 40.000 Stimmen warten auf die PrÃ¼fung. Ihr Sieg ist praktisch besiegelt.

Der uneinholbare Vorsprung

Laut Reuters liegt Fujimori bei 50,11 Prozent der gÃ¼ltigen Stimmen, ihr Herausforderer Roberto SÃ¡nchez von der linken Liste Juntos por el PerÃº bei 49,89 Prozent. Der aktuelle Vorsprung betrÃ¤gt exakt 43.386 Stimmen. Nur noch etwa 40.213 Stimmen sind noch zu prÃ¼fen oder auszuzÃ¤hlen â€“ darunter umstrittene Zettel und verspÃ¤tet eingetroffene Auslandsstimmen. Damit ist der RÃ¼ckstand fÃ¼r SÃ¡nchez mathematisch praktisch nicht mehr aufholbar. Die WahlbehÃ¶rde ONPE will Mitte Juli den endgÃ¼ltigen Sieger verkÃ¼nden. In den letzten Tagen hatte sich der Vorsprung der rechten Kandidatin stetig vergrÃ¶ÃŸert: von wenigen hundert auf Ã¼ber 4.000, dann auf knapp 40.000 Stimmen. Heute, Mittwoch, spricht Reuters erstmals ausdrÃ¼cklich von einem â€žunbeatable leadâ€œ.

Linker Gegenangriff: BetrugsvorwÃ¼rfe ohne Substanz

Doch wÃ¤hrend die Zahlen unaufhaltsam fÃ¼r Fujimori sprechen, schlÃ¤gt die Linke zurÃ¼ck. Roberto SÃ¡nchez erklÃ¤rte auf einer Pressekonferenz, â€žein Betrug sei im Gangeâ€œ zugunsten seiner Gegnerin â€“ ohne Belege zu liefern. Er kÃ¼ndigte an, eine Regierung Fujimoris nicht anzuerkennen, und rief zu Protesten auf. Das nationale Wahlgericht wies seinen Antrag zurÃ¼ck, Tausende Auslandsstimmen zu annullieren, die mehrheitlich fÃ¼r Fujimori sprachen. Beobachtermissionen von OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) und EU hatten bereits zuvor bestÃ¤tigt, dass die Stichwahl am 7. Juni ordnungsgemÃ¤ÃŸ verlaufen sei.

Fujimori verkÃ¶rpert den Wunsch nach StabilitÃ¤t

Nach acht PrÃ¤sidenten in acht Jahren, nach wirtschaftlichen Ungleichheiten und einer anhaltenden Welle der KriminalitÃ¤t sehnen sich viele Peruaner nach Ordnung und einer starken Hand. Keiko Fujimori, Tochter des verstorbenen Ex-PrÃ¤sidenten Alberto Fujimori, der wirtschaftliche Reformen durchgesetzt hatte, positioniert sich bewusst als Garantin fÃ¼r StabilitÃ¤t. In diesem Wahlkampf lehnte sie sich stÃ¤rker an das vÃ¤terliche Erbe an als in frÃ¼heren AnlÃ¤ufen. FÃ¼r viele WÃ¤hler ist das keine Belastung, sondern ein Versprechen: Schluss mit dem Chaos, das linksliberale Eliten Ã¼ber Jahre angerichtet haben. Fujimori steht fÃ¼r nationale SouverÃ¤nitÃ¤t und BÃ¼rgerinteressen gegen ideologische Experimente und globalistische StrÃ¶mungen, die Peru zu oft an den Rand gedrÃ¤ngt haben.