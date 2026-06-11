Rechte Kandidatin holt hauchdÃ¼nne FÃ¼hrung bei PrÃ¤sidentschaftswahl zurÃ¼ck

In Lima hat die konservative PrÃ¤sidentschaftskandidatin Keiko Fujimori die hauchdÃ¼nne FÃ¼hrung in Perus PrÃ¤sidentschaftswahl zurÃ¼ckerobert. Nachdem ihr linker Rivale Roberto SÃ¡nchez zwischenzeitlich vorne gelegen hatte, brachten die verbliebenen Auslandsstimmen Fujimori am gestrigen Mittwochabend wieder an die Spitze. Laut Angaben der WahlbehÃ¶rde ONPE kommt sie bei 98,21 Prozent der ausgezÃ¤hlten Wahllokale auf 50,002 Prozent der Stimmen gegenÃ¼ber 49,998 Prozent fÃ¼r SÃ¡nchez â€“ ein Vorsprung von rund 650 Stimmen bei etwa 18 Millionen ausgezÃ¤hlten Stimmen.

Knappes Rennen

Das Rennen bleibt extrem eng. Nur ein winziger Rest an Stimmen steht noch aus, doch rund 1,76 Prozent der Wahllokale mit etwa 400.000 Stimmen sind als strittig markiert und mÃ¼ssen gerichtlich geprÃ¼ft werden. Ein Prozess, der sich Ã¼ber Wochen hinziehen kann. Die meisten dieser umstrittenen Stimmen stammen aus der Metropolregion Lima, einer Hochburg Fujimoris.

Wechselnde FÃ¼hrungen und lÃ¤ndliche Stimmen

Fujimori hatte in den Exit Polls und den ersten AuszÃ¤hlungen gefÃ¼hrt. SÃ¡nchez zog dann dank starker UnterstÃ¼tzung aus lÃ¤ndlichen Regionen vorÃ¼bergehend vorbei. Der Linke, der unter dem inhaftierten Ex-PrÃ¤sidenten Pedro Castillo Minister war und dessen Erbe antritt, rief am Mittwoch zu einem Treffen mit internationalen Beobachtern auf. Er sprach von â€žseltsamen, ungewÃ¶hnlichen und fragwÃ¼rdigen Entwicklungenâ€œ. Einige seiner AnhÃ¤nger versammelten sich vor den BÃ¼ros des Nationalen Wahlgerichts (JNE) in Lima, wurden jedoch mit Wasserwerfern vertrieben. Beide Kandidaten hatten zuvor zur Ruhe und Geduld aufgerufen. Fujimori selbst gab sich wÃ¤hrend des AuszÃ¤hlungsprozesses optimistisch und Ã¤uÃŸerte sich nur zurÃ¼ckhaltend.

Vierter Anlauf fÃ¼r Fujimori

Es ist bereits Fujimoris vierte Stichwahl in Folge. In 2021 hatte sie gegen Pedro Castillo mit einem Abstand von rund 45.000 Stimmen verloren. Die Tochter des frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Alberto Fujimori tritt nun mit dem Versprechen harter MaÃŸnahmen gegen KriminalitÃ¤t an. SÃ¡nchez setzt auf UnterstÃ¼tzung aus den lÃ¤ndlichen und andinen Gebieten und trÃ¤gt den fÃ¼r Castillo typischen Cowboyhut.

Die AuszÃ¤hlung zieht sich hin, wie schon bei frÃ¼heren Wahlen in Peru. Eine endgÃ¼ltige Entscheidung kÃ¶nnte erst im Laufe der kommenden Wochen fallen, auch weil die angefochtenen Stimmen noch geprÃ¼ft werden mÃ¼ssen. MÃ¤rkte und Beobachter verfolgen das enge Rennen genau, das einmal mehr die tiefen GrÃ¤ben im Land zwischen urbanen und lÃ¤ndlichen, konservativen und linken Lagern widerspiegelt.