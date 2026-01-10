Antauer tritt in St. PÃ¶lten an: â€žBei der SPÃ– vergeht mir das Lachenâ€œ

Er war Unternehmer und Manager, wechselte aber in die Politik: Martin Antauer, 58, Vater von zwei Kindern, tritt am 25. JÃ¤nner bei den Gemeinderatswahlen in St. PÃ¶lten an – als Spitzenkandidat der Freiheitlichen. Sein Ziel ist es, die Absolute der SPÃ– zu brechen. Unzensuriert hat den jetzigen Landesrat in NiederÃ¶sterreich zu einem GesprÃ¤ch gebeten.Â

“Wir haben den hÃ¤rtesten Asylkurs aller BundeslÃ¤nder”

Unzensuriert: Sie waren Unternehmer. Warum also das Risiko einer politischen Karriere?

Antauer: Ich ging vor zehn Jahren in die Politik, um fÃ¼r meine Landsleute eine positive VerÃ¤nderung herbeizufÃ¼hren. Mein Zugang ist: Den BÃ¼rgern immer ganz genau zuhÃ¶ren, die Probleme der Menschen verstehen und LÃ¶sungen fÃ¼r unsere Landsleute finden.

Im Mai 2025 sind Sie als Nachfolger von Christoph Luisser, der in die Volksanwaltschaft wechselte, zum Landesrat fÃ¼r Sicherheit, Asyl und Zivilschutz angelobt worden. Das sind ja Kernthemen der FPÃ–!

Ja, Sicherheit und Asyl sind freiheitliche Kernthemen â€“ schon seit vielen Jahren, lange bevor es die Ã–VP Ã¼berhaupt entdeckt hat. Ich habe den Kurs von Luisser, den hÃ¤rtesten Asylkurs aller BundeslÃ¤nder, gleich fortgefÃ¼hrt. Etwa mit der EinfÃ¼hrung der zusÃ¤tzlichen Meldepflicht mit 1.9. 25 oder mit der NachschÃ¤rfung der Sozialhilfe und der Schnittstelle mit dem Ã–IF (Ã–sterreichischer Integrationsfonds) und Innenministerium. So kÃ¶nnen wir seit Anfang November tagesaktuell prÃ¼fen, ob zum Beispiel Integrations- oder Deutschkurse abgebrochen wurden und kÃ¶nnen einen etwaigen Abbruch schneller sanktionieren. Denn klar ist: Wer sich nicht integrieren will, hat hier nichts verloren.

Mehr Sicherheit, mehr soziale Gerechtigkeit

Jetzt kandidieren Sie als Spitzenkandidat der Freiheitlichen bei der Gemeinderatswahl am 25. JÃ¤nner. Was, wenn Sie BÃ¼rgermeister in St. PÃ¶lten werden?

Dass ich ab sofort ausschlieÃŸlich den St. PÃ¶ltnern, den Familien und den Landsleuten mit vollem Einsatz dienen und meine Versprechen sofort umsetzen werde: Mehr Sicherheit, mehr soziale Gerechtigkeit und ein Stopp der roten Prestigeprojekte sowie ein RÃ¼ckholen der ParkplÃ¤tze auf und um den Domplatz, um die Innenstadt zu beleben.

In St. PÃ¶lten ist gerade ein Streit Ã¼ber den Stadtbus entbrannt. Was wÃ¼rden sie da anders machen, als der derzeit regierende SPÃ–-BÃ¼rgermeister Matthias Stadler?

Keine reine E-Bus-Flotte. Das ist wieder einmal rote Symbol- und Prestigepolitik, die nur mehr Geld verbrennt. BÃ¼rgermeister Stadler gefÃ¤hrdet mit seiner parteipolitisch motivierten VerzÃ¶gerungstaktik den allseits beliebten LUP-Bus.

Die Sicherheit ist groÃŸes Thema in der Stadt, vor allem in den Hotspots wie Bahnhof und Sturm-19-Park. Gibt es von Ihrer Seite ein Patentrezept zur LÃ¶sung des Problems?

Mehr Polizei, mehr PolizeiprÃ¤senz, OrdnungskrÃ¤fte rund um die Hotspots. Ordnung schafft Sicherheit und da kenne ich kein Pardon. Wer sich nicht an die Regeln hÃ¤lt, muss bestraft werden.

Sozialhilfe nur fÃ¼r Ã–sterreicher

Noch Ã¤rger als in Wien, gehen in St. PÃ¶lten 76 Prozent der Sozialhilfe an Nicht-Ã–sterreicher – was lÃ¤uft da verkehrt?

Es ist ein Wahnsinn, dass viele Menschen aus aller Herren LÃ¤nder, von denen viele noch nie einen Cent ins System eingezahlt haben, in der sozialen HÃ¤ngematte liegen. Daher mein Zugang: Sozialhilfe nur fÃ¼r Ã–sterreicher. Zudem muss ich auch sagen, dass rund 85 Prozent keinen echten Asyl- beziehungsweise Fluchtgrund haben.

Wegen des akuten Parkplatzmangels in der Innenstadt hat die FPÃ– gemeinsam mit den BÃ¼rgern die Initiative â€žRettet die Innenstadt – ParklÃ¤tze am Domplatzâ€œ gestartet. Ist das nicht gegen den Trend, den Verkehr aus der Stadt zu bringen?

Was bringt es, den Verkehr aus der Stadt zu bringen, wenn die Innenstadt dadurch schwer beschÃ¤digt wird? Es bleiben zudem auch viele Kunden aus der Region der Innenstadt fern. Kurzum: Die Innenstadt leidet darunter, GeschÃ¤fte sperren zu und ArbeitsplÃ¤tze gehen verloren. Zudem ist es gegenÃ¼ber der Ã¤lteren oder geh-eingeschrÃ¤nkten BevÃ¶lkerung nicht zumutbar â€“ gerade in der Innenstadt sind viele Apotheken, Ã„rzte oder Notare.

17 Millionen Euro fÃ¼r linke Kunstprojekte

Ãœber die Prestigeprojekte vom SPÃ–-BÃ¼rgermeister wie AchselschweiÃŸ-AngstschweiÃŸ-SÃ¤ulen zum Schnuppern, Kunstprojekte also, die 17 Millionen Euro gekostet haben, lacht halb St. PÃ¶lten. Vergeht Ihnen, angesichts dieser Ausgaben, das Lachen?

Es ist vielleicht fÃ¼r den neutralen Beobachter zum Schmunzeln, aber als Sachpolitiker vergeht mir das Lachen gehÃ¶rig. 17 Millionen Euro fÃ¼r linke Kunstprojekte, mit diesem Geld hÃ¤tte man zumindest ein Jahr lang sÃ¤mtlichen St. PÃ¶ltner SchÃ¼lern tÃ¤glich ein warmes Mittagessen kostenlos zur VerfÃ¼gung stellen kÃ¶nnen. Aber genau das ist Stadlers Art: Abgehoben und fern von den wahren Sorgen und NÃ¶ten der St. PÃ¶ltner. Darum muss die Absolute der Stadler-SPÃ– unbedingt fallen.



