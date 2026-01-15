Video-Ausschnitt St.PÃ¶lten

Im Image-Video des St. PÃ¶ltener FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidaten Martin Antauer wird der Bahnhof als KriminalitÃ¤ts-Brennpunkt dargestellt. Das wollen nicht alle so sehen.

Foto: Screenshot / FPÃ– St. PÃ¶lten

NiederÃ¶sterreich

15. JÃ¤nner 2026 / 15:03 Uhr

SPÃ– will FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidat aus St. PÃ¶lten “hinauskÃ¤rchern”

Je nÃ¤her die Gemeinderatswahl in St. PÃ¶lten (Sonntag, 25. JÃ¤nner) rÃ¼ckt, desto Ã¶fter werden Worte der Spitzenkandidaten auf die Waagschale gelegt. Die SPÃ– etwa regt sich derzeit fÃ¼rchterlich auf, weil FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidat Martin Antauer die KriminalitÃ¤t aus der Stadt “hinauskÃ¤rchernâ€œ will.

Auf AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t aufmerksam gemacht

In einem Wahlkampf-Video prÃ¤sentiert sich Antauer volksnah und lÃ¶sungsorientiert bei Problemen in St. PÃ¶lten. Dann kommt der Satz, der die SPÃ– so aufregt:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Wir kÃ¤rchern die KriminalitÃ¤t aus unseren StraÃŸen.

Dazu werden zwei Jugendliche von hinten gezeigt, die Ã¼ber die StraÃŸe zum Bahnhof in St. PÃ¶lten gehen, um symbolisch auf die AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t in diesem Gebiet aufmerksam zu machen.

Mit diesem Sujet geht die SPÃ– in St. PÃ¶lten gegen den freiheitlichen BÃ¼rgermeister-Kandidaten vor.

Antauer: “Ich stehe dazu”

Zu viel Wahrheit fÃ¼r die SPÃ–? In den sozialen Medien wird deshalb jedenfalls in der Gruppe â€žSPÃ– Community Basisâ€œ Stimmung gegen Antauer gemacht, man spricht wÃ¶rtlich von â€žgezielter Entmenschlichungâ€œ und in einem Sujet, auf dem eine Karikatur wohl den FPÃ–-Mann darstellen soll, der gerade mit Wasser angestrahlt wird, ist der Text zu lesen:

Wir kÃ¤rchern Martin Antauer von der FPÃ– aus unserem St. PÃ¶lten.

Antauer bleibt aber bei seiner Wortwahl. GegenÃ¼ber unzensuriert sagte er:

Ich stehe dazu. Kriminelle AuslÃ¤nder haben in unserer Stadt nichts verloren. Unsere Stadt, unsere Regeln.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen
Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

22.

Apr

17:34 Uhr
22. April 2026

â€žDie letzte Patrone im Gewehr ist geladenâ€œ: Ã–VP hetzt schÃ¤big gegen Kickl und seine WÃ¤hler

22. April 2026

Neues Geld aus BrÃ¼ssel fÃ¼r die Ukraine: 90-Milliarden-Paket beschlossen

22. April 2026

EU zahlt 320 Millionen fÃ¼r Busse in Senegal â€“ und China liefert!

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Jetzt reicht es endgÃ¼ltig: Von der Leyen ist rÃ¼cktrittsreif!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.