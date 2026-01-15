SPÃ– will FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidat aus St. PÃ¶lten “hinauskÃ¤rchern”

Je nÃ¤her die Gemeinderatswahl in St. PÃ¶lten (Sonntag, 25. JÃ¤nner) rÃ¼ckt, desto Ã¶fter werden Worte der Spitzenkandidaten auf die Waagschale gelegt. Die SPÃ– etwa regt sich derzeit fÃ¼rchterlich auf, weil FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidat Martin Antauer die KriminalitÃ¤t aus der Stadt “hinauskÃ¤rchernâ€œ will.

Auf AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t aufmerksam gemacht

In einem Wahlkampf-Video prÃ¤sentiert sich Antauer volksnah und lÃ¶sungsorientiert bei Problemen in St. PÃ¶lten. Dann kommt der Satz, der die SPÃ– so aufregt:

Wir kÃ¤rchern die KriminalitÃ¤t aus unseren StraÃŸen.

Dazu werden zwei Jugendliche von hinten gezeigt, die Ã¼ber die StraÃŸe zum Bahnhof in St. PÃ¶lten gehen, um symbolisch auf die AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t in diesem Gebiet aufmerksam zu machen.

Mit diesem Sujet geht die SPÃ– in St. PÃ¶lten gegen den freiheitlichen BÃ¼rgermeister-Kandidaten vor.

Antauer: “Ich stehe dazu”

Zu viel Wahrheit fÃ¼r die SPÃ–? In den sozialen Medien wird deshalb jedenfalls in der Gruppe â€žSPÃ– Community Basisâ€œ Stimmung gegen Antauer gemacht, man spricht wÃ¶rtlich von â€žgezielter Entmenschlichungâ€œ und in einem Sujet, auf dem eine Karikatur wohl den FPÃ–-Mann darstellen soll, der gerade mit Wasser angestrahlt wird, ist der Text zu lesen:

Wir kÃ¤rchern Martin Antauer von der FPÃ– aus unserem St. PÃ¶lten.

Antauer bleibt aber bei seiner Wortwahl. GegenÃ¼ber unzensuriert sagte er:

Ich stehe dazu. Kriminelle AuslÃ¤nder haben in unserer Stadt nichts verloren. Unsere Stadt, unsere Regeln. Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren