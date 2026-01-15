SPÃ– will FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidat aus St. PÃ¶lten “hinauskÃ¤rchern”

Je nÃ¤her die Gemeinderatswahl in St. PÃ¶lten (Sonntag, 25. JÃ¤nner) rÃ¼ckt, desto Ã¶fter werden Worte der Spitzenkandidaten auf die Waagschale gelegt. Die SPÃ– etwa regt sich derzeit fÃ¼rchterlich auf, weil FPÃ–-BÃ¼rgermeister-Kandidat Martin Antauer die KriminalitÃ¤t aus der Stadt “hinauskÃ¤rchernâ€œ will.
Auf AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t aufmerksam gemacht
In einem Wahlkampf-Video prÃ¤sentiert sich Antauer volksnah und lÃ¶sungsorientiert bei Problemen in St. PÃ¶lten. Dann kommt der Satz, der die SPÃ– so aufregt:
Wir kÃ¤rchern die KriminalitÃ¤t aus unseren StraÃŸen.
Dazu werden zwei Jugendliche von hinten gezeigt, die Ã¼ber die StraÃŸe zum Bahnhof in St. PÃ¶lten gehen, um symbolisch auf die AuslÃ¤nder-KriminalitÃ¤t in diesem Gebiet aufmerksam zu machen.
Mit diesem Sujet geht die SPÃ– in St. PÃ¶lten gegen den freiheitlichen BÃ¼rgermeister-Kandidaten vor.
Antauer: “Ich stehe dazu”
Zu viel Wahrheit fÃ¼r die SPÃ–? In den sozialen Medien wird deshalb jedenfalls in der Gruppe â€žSPÃ– Community Basisâ€œ Stimmung gegen Antauer gemacht, man spricht wÃ¶rtlich von â€žgezielter Entmenschlichungâ€œ und in einem Sujet, auf dem eine Karikatur wohl den FPÃ–-Mann darstellen soll, der gerade mit Wasser angestrahlt wird, ist der Text zu lesen:
Wir kÃ¤rchern Martin Antauer von der FPÃ– aus unserem St. PÃ¶lten.
Antauer bleibt aber bei seiner Wortwahl. GegenÃ¼ber unzensuriert sagte er:
Ich stehe dazu. Kriminelle AuslÃ¤nder haben in unserer Stadt nichts verloren. Unsere Stadt, unsere Regeln.
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung