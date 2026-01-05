Nach dem linken Brandanschlag auf zentrale Stromleitungen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat der Berliner Senat offiziell eine GroÃŸschadenslage ausgerufen. Damit ist nun auch der Einsatz der Bundeswehr mÃ¶glich.

Bundeswehr-Einsatz erlaubt

Zehntausende Menschen sitzen seit Tagen bei Temperaturen unter null Grad Celius ohne Strom, Heizung und Warmwasser in ihren Wohnungen.

AusgelÃ¶st hat das Problem die linksextreme â€žVulkangruppeâ€œ, die SamstagfrÃ¼h einen Brandanschlag auf eine KabelbrÃ¼cke nahe dem Gaskraftwerk Lichterfelde verÃ¼bte. Unter Hochspannungskabeln platzierte BrandsÃ¤tze setzten einen Container in Brand, dessen Flammen die darÃ¼ber verlaufenden Versorgungsleitungen massiv beschÃ¤digten.

Geschlossene Schulen

In der Folge fielen zunÃ¤chst bei rund 45.000 Haushalten sowie mehr als 2.200 Betrieben Strom, Heizung und vielfach auch Internet aus.

KrankenhÃ¤user konnten dank Notstromaggregaten weiterarbeiten, Pflegeeinrichtungen und pflegebedÃ¼rftige Menschen in ihren Wohnungen gerieten jedoch in eine akute Notlage. SupermÃ¤rkte blieben geschlossen, der S-Bahn-Verkehr war massiv gestÃ¶rt, rund 20 Schulen mussten den Betrieb einstellen.

Langsame Problembehebung

Bis Sonntagabend konnten laut Netzbetreiber erst etwa 14.000 Haushalte und 500 Gewerbekunden wieder ans Netz angeschlossen werden.

Die SchÃ¤den gelten als so schwerwiegend und technisch komplex, dass eine vollstÃ¤ndige Wiederherstellung frÃ¼hestens am Donnerstagnachmittag erwartet wird.

Im Dienste von Klassenkampf und Klima

Die Gruppe, die vom Verfassungsschutz dem anarchistischen und linksextremen Spektrum zugeordnet wird, bekannte sich in einem Schreiben zur Sabotage des Gaskraftwerks Lichterfelde.

Unter Ãœberschriften wie â€žDen Herrschenden den Saft abdrehenâ€œ oder â€žFossile Kraftwerke abschalten ist Handarbeitâ€œ stilisieren die TÃ¤ter den Anschlag als â€žgemeinwohlorientierte Aktionâ€œ, als â€žAkt der Notwehrâ€œ und als Beitrag zum Schutz von Klima und Leben. StromausfÃ¤lle seien angeblich â€žnicht Ziel der Aktionâ€œ gewesen, sondern lediglich die fossile Energiewirtschaft.

Selbsternannte Leidbewertung

Gleichzeitig relativiert die Gruppe die Folgen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung offen nach sozialem Status. Man entschuldige sich bei weniger wohlhabenden Betroffenen, erklÃ¤rte aber, bei â€žBesitzern von Villenâ€œ halte sich das Mitleid in Grenzen.

SicherheitsbehÃ¶rden werten dies als zynische Rechtfertigung massiver GefÃ¤hrdungen fÃ¼r Menschenleben. TatsÃ¤chlich nahm die Gruppe die tagelange Unterbrechung kritischer Infrastruktur bewusst in Kauf.

Lange Serie linksextremer Sabotageakte

Die â€žVulkangruppeâ€œ ist keine unbekannte GrÃ¶ÃŸe. Bereits seit 2011 wird sie mit zahlreichen BrandanschlÃ¤gen auf Bahnlinien, Funkmasten, KabelschÃ¤chte sowie Energie- und Datenleitungen in Berlin und Brandenburg in Verbindung gebracht. Erst 2024 hatte ein Anschlag auf das Tesla-Werk in GrÃ¼nheide die Produktion fÃ¼r mehrere Tage lahmgelegt.

Politisch verfolgen die TÃ¤ter nach EinschÃ¤tzung der Ermittler das Ziel, wirtschaftliche AblÃ¤ufe zu stÃ¶ren, staatliche AutoritÃ¤t zu untergraben und durch gezielte Destabilisierung gesellschaftliche Verunsicherung zu erzeugen. Das aktuelle Bekennerschreiben fordert explizit zu weiteren Sabotageakten gegen Stromnetze, Industrieanlagen, Serverzentren und staatliche Einrichtungen auf.

GroÃŸschadenslage ausgerufen

Angesichts der Dauer und der Tragweite der VersorgungsstÃ¶rung rief der Berliner Senat am Sonntagnachmittag offiziell die GroÃŸschadenslage aus. Damit soll der Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen besser koordiniert und personell verstÃ¤rkt werden.

Zugleich schafft dieser Schritt die rechtliche Grundlage, zusÃ¤tzliche UnterstÃ¼tzungskrÃ¤fte heranzuziehen â€“ ausdrÃ¼cklich auch die Bundeswehr.

Kritik an Krisenmanagement des CDU-BÃ¼rgermeisters

Beweisen konnten die Linken mit ihrem Anschlag das Politikversagen der Berliner Regierung. Der Krisenstab wurde erst mit erheblicher VerzÃ¶gerung einberufen, der Regierende BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) war nicht vor Ort, sondern â€žkoordinierteâ€œ aus dem Homeoffice heraus.

Hinzu kommt, dass die Bedrohung von links bekannt war. Bereits Monate zuvor hatten Aktivisten vergleichbare AnschlÃ¤ge angekÃ¼ndigt, im September hatte es einen schweren Stromausfall nach Sabotage im SÃ¼dosten der Stadt gegeben. Dennoch Ã¼bt sich auch die CDU im â€žKampf gegen rechtsâ€œ.

Verfall unÃ¼bersehbar

Mit dem Fall wird auch der Zustand Berlins ins Bewusstsein gerÃ¼ckt. Seit Jahren verfÃ¤llt die Hauptstadt. Marode Infrastruktur, MÃ¼ll, Beschmierungen, AuslÃ¤nderbanden, KriminalitÃ¤t, Verfall allenorts. Mit dem Spruch â€žarm, aber sexyâ€œ feierte sich die Koalition aus SPD, GrÃ¼nen und Linken, ehe die CDU 2023 wieder das Zepter Ã¼bernahm. Nicht nur das Zepter, sondern auch die Politik.

Lieber Kampf gegen rechts

Denn statt die MissstÃ¤nde zu beheben, setzte sie die Politik fort, wonach Rechtsextremismus als zentrale Bedrohung fÃ¼r Demokratie und Ã¶ffentliche Ordnung definiert wird. Dieser Konsens wurde von der CDU nach 2023 nicht aufgekÃ¼ndigt. Weder im Koalitionshandeln noch in der Verwaltungspraxis kam es zu einer systematischen Neuausrichtung oder zu KÃ¼rzungen mit dem Ziel, diese Politik zurÃ¼ckzufahren.

Bezahlen mÃ¼ssen das jetzt die 45.000 Haushalte ohne Strom.