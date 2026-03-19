Kai Wegner scheint die Wahlen in Berlin nicht wirklich gewinnen zu wollen. Oder aber er glaubt, sich auf seinen knapp 22 Prozent Zustimmung ausruhen zu kÃ¶nnen, wÃ¤hrend drei andere Parteien um den zweiten Platz ringen.

Foto: Sandro Halank / wikimedia commons (CC BY SA 4.0)

Berlin

19. MÃ¤rz 2026 / 09:24 Uhr

Pressekonferenz von Kai Wegner zum FremdschÃ¤men

Berlins regierender BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) hat einen mehr als nur peinlichen Auftritt vor der Landespressekonferenz hinter sich gebracht. Tagesspiegel, Spiegel und weitere Medien griffen das Thema auf. Es war eine Konferenz zum FremdschÃ¤men.

Ein Tennismatch und Pseudotelefonate

Man gewinnt fast den Eindruck, Kai Wegner will die Wahl am 20. September 2026 in Berlin verlieren. Derzeit liegt seine Partei in Umfragen zwar vorne, wÃ¤hrend AfD, SPD und Linke um den zweiten Platz kÃ¤mpfen. Seine MÃ¤rchen bezÃ¼glich seiner TÃ¤tigkeit am 03. Januar wÃ¤hrend des Blackouts in Berlin (Unzensuriert berichtete unter anderem hier und hier) kÃ¶nnten ihn nun aber doch die Wiederwahl kosten.


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Ein verschwiegenes Tennismatch mit seiner LebensgefÃ¤hrtin und Senatskollegin Daniela GÃ¼nther-WÃ¼nsch (CDU) wÃ¤hrend eines Blackouts kommt eben bei vielen WÃ¤hlern nicht gut an. Und dann auch noch die angeblichen Krisenmanagement-Telefonate, die laut Tagesspiegel niemals stattgefunden haben. Wegner will davon natÃ¼rlich am liebsten nichts mehr wissen. “Hierzu ist alles gesagt”, lautete seine Standard-Antwort zu dem Thema.

Wegner feuert WorthÃ¼lsen ab

Aber werfen wir einen genaueren Blick auf die Landespressekonferenz. In den letzten zehn Minuten der etwas mehr als dreiviertelstÃ¼ndigen Veranstaltung ging es am Dienstag nur noch um Wegners LÃ¼gen und seinen Umgang damit. Der regierende BÃ¼rgermeister antwortete fast wortwÃ¶rtlich immer gleich.

So fragte ein Journalist: “Warum haben Sie das getan? Wie groÃŸ ist der Schaden fÃ¼r Ihre eigene GlaubwÃ¼rdigkeit?” Darauf antwortete der BÃ¼rgermeister: “Ich glaube wirklich, dass hierzu alles gesagt ist.” Dann behauptete er: “Die Interpretation desÂ TagesspiegelsÂ entbehrt jeder Grundlage, und demzufolge werde ich auch rechtliche Schritte prÃ¼fen lassen.”

Wegner verweigert klare Antwort

Daraufhin hakte eine andere Reporterin nach: “Herr Wegner, kÃ¶nnen Sie konkretisieren, was an der Darstellung des Tagesspiegels jeglicher Grundlage entbehrt und warum Sie rechtliche Schritte prÃ¼fen?” Wegner meinte erneut: “Dazu ist tatsÃ¤chlich wirklich alles gesagt. Mir geht es um die Interpretation des Tagesspiegels. Diese Interpretation entbehrt jeder Grundlage, und da lasse ich gerade rechtliche Schritte prÃ¼fen.”

Auch auf weitere Fragen bekamen die Mitglieder der Landespressekonferenz immer wieder die gleichen Antworten zu hÃ¶ren, die sich dadurch sichtlich ermutigt fÃ¼hlten, weiter zu bohren. Dann fragte der Tagesspiegel-Korrespondent: “Also ich muss es auch noch mal probieren. Welche Interpretation, Herr Wegner?” Wegners Antwort: “Dazu ist alles gesagt.” Das Verhalten von Wegner wÃ¤hrend der Pressekonferenz hat Meme-Potential fÃ¼r’s Internet.

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