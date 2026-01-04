45.000 Berliner Haushalte ohne Strom: Linksextreme bekennen sich zu Brandanschlag

Ein Brandanschlag auf eine Stromtrasse im SÃ¼dwesten Berlins hat am gestrigen Samstag zehntausende Haushalte lahmgelegt. Jetzt bekannte sich die linksextreme â€žVulkangruppeâ€œ zu der Tat. Das Bekennerschreiben liegt den BehÃ¶rden vor und wird derzeit auf Echtheit geprÃ¼ft. Sicherheitskreise halten den Inhalt fÃ¼r glaubwÃ¼rdig â€“ die Linksextremen sind seit Jahren fÃ¼r Sabotageakte gegen Infrastruktur bekannt, auch der neueste Anschlag folgte einem typischen Muster.
Versorgungleitung schwer beschÃ¤digt
Der Angriff hatte sich ereignet, als ein unter einer Hochspannungsleitung abgestellter Container in Brand gesetzt wurde. Die Flammen beschÃ¤digten die darÃ¼ber verlaufende Versorgungsleitung schwer, wodurch rund 45.000 Haushalte ohne Strom blieben. In mehreren Bezirken fielen zudem Heizungen aus, KrankenhÃ¤user und soziale Einrichtungen mussten auf Notstrom umstellen.
Lange Liste an Attentaten: 14 Jahre linksextremer Terror
Die â€žVulkangruppeâ€œ wird im Verfassungsschutzbericht als linksextremistische Organisation gefÃ¼hrt. Sie propagiert eine radikal antikapitalistische Ideologie und ruft zu Angriffen auf â€žSymbole wirtschaftlicher Machtâ€œ auf. Seit 2011 soll sie fÃ¼r zahlreiche Sabotageakte in Berlin verantwortlich sein â€“ darunter Angriffe auf Bahnlinien, Funkmasten und Energieanlagen. 2024 legte sie mit einem Anschlag auf das Tesla-Werk in GrÃ¼nheide die Produktion fÃ¼r mehrere Tage lahm.
Linksextreme wollen Wirtschaft und Staat sabotieren
Laut SicherheitsbehÃ¶rden verfolgt die Gruppierung das Ziel, durch gezielte StÃ¶rungen â€žden Wirtschaftsablauf zu sabotieren und staatliche AutoritÃ¤t zu schwÃ¤chenâ€œ. Die Ermittler prÃ¼fen, ob der aktuelle Vorfall Teil einer neuen Serie koordinierter AnschlÃ¤ge auf technische Infrastruktur sein kÃ¶nnte.
Wiederherstellung der Trasse dauert an
Derweil arbeiten EinsatzkrÃ¤fte unter Hochdruck an der Wiederherstellung der beschÃ¤digten Trasse. Bislang konnten 7.000 Haushalte wieder versorgt werden. Wegen anhaltender KÃ¤lte und schwieriger Bedingungen wird mit einer vollstÃ¤ndigen Reparatur erst im Laufe der Woche gerechnet.
Linksextreme Sabotageakte versetzen Menschen in Angst
Auch aus der Ã¶sterreichischen Politik kamen Reaktionen:
Â â€žWas hier geschieht, ist kein technisches Problem, sondern menschliches Leid. Familien sitzen in dunklen und kalten Wohnungen, Ã¤ltere Menschen und PflegebedÃ¼rftige leben in Angst, Betriebe stehen still, der Ã¶ffentliche Raum verliert an Ordnung. Dunkelheit erzeugt Unsicherheit, Unsicherheit erzeugt Angst â€“ genau darauf zielen linksextreme Sabotageakte abâ€œ, kommentierte FPÃ–-Linksextremismus-Sprecher Sebastian Schwaighofer den neuesten Terrorakt.
Stress, Panik und Hilflosigkeit
â€žDieser Anschlag trifft die Menschen mitten im Alltag. Er erzeugt Stress, Panik und das GefÃ¼hl, vom Staat im Stich gelassen zu seinâ€œ, erklÃ¤rt Sebastian Schwaighofer â€“ und weiter:
Das ist gezielte Destabilisierung, die auch in Ã–sterreich jederzeit passieren kÃ¶nnte. Besonders brisant ist die Situation in multikulturell geprÃ¤gten RÃ¤umen. Wenn Strom, Kommunikation und staatliche Ordnung eingeschrÃ¤nkt sind, wird aus scheinbarer StabilitÃ¤t rasch ein Pulverfass. Konflikte verschÃ¤rfen sich, Misstrauen wÃ¤chst, und die Hemmschwelle fÃ¼r Gewalt sinkt, der BevÃ¶lkerungsaustausch wird schlagartig sichtbar. Wer diese RealitÃ¤t ausblendet, handelt fahrlÃ¤ssig.
Linker Terror in Ã–sterreich noch immer verharmlost
Der Anschlag in Berlin stehe zudem nicht isoliert, denn auch ein Ã–sterreichisches Unternehmen war von der Gruppe, die sich zum Anschlag in Berlin bekannt hat schon betroffen, so gingen im Februar diesen Jahres BaukrÃ¤ne in Flammen auf, weil sie mutwillig in Brand gesetzt wurden. Die Gefahr sei grenzÃ¼berschreitend, die TÃ¤ter agierten vernetzt und professionell, so Schwaighofer. Kritik hat er an der Ã–VP:
Trotzdem bleibt das von der Ã–VP gefÃ¼hrte Innenministerium vollkommen passiv. WÃ¤hrend in Deutschland die Auswirkungen linksextremer Sabotage tagtÃ¤glich sichtbar sind, wird das Thema in Ã–sterreich weiterhin verharmlost oder ignoriert. Wer jetzt noch wegschaut, riskiert, dass solche Szenarien auch bei uns RealitÃ¤t werden. Wenn es einmal dunkel wird, zeigt sich sehr schnell, wie fragil Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt tatsÃ¤chlich sind und dann wird Innenminister Gerhard Karner sich dafÃ¼r verantwortlich machen mÃ¼ssen und die Frage beantworten, warum er jahrelang alle Warnungen ignoriert hat.