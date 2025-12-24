FPÖ-Chef Kickl am Heiligen Abend als „Christkind“ in der Lugner City 

Hunderte Menschen nahmen auch heute, am Heiligen Abend, die Einladung von FPÖ-Chef Herbert Kickl an, gemeinsam mit ihm in der Lugner City Weihnachten zu feiern.

Gedränge bei der Gulasch-Kanone, wo Herbert Kickl selbst das Essen verteilte.

Einkaufszentrum bis auf den letzten Platz gefüllt

Der freiheitliche Parteichef sagte in seiner Ansprache, dass wir alle gleich auf die Welt gekommen seien, eben nackt, aber ausgestattet mit einem großen und guten Herz. Dies solle man am Tag der Geburt von Jesus Christus in Erinnerung rufen.

Kickl zeigte auf seine Weise Herz und lud – wie schon vor einem Jahr – zum Fest „Gemeinsam statt einsam“. Die Lugner City war bis auf den letzten Platz gefüllt. Hausherr Leo Lugner begrüßte die Gäste, die sich bei Suppe, Fleischlaberln, Gulasch-Kanone, Freibier und Musik prächtig unterhielten und ein paar nette Stunden erleben durften.