Gemeinsam statt einsam: Herbert Kickl lädt am Heiligen Abend in die Lugner City ein

Herbert Kickl veranstaltet auch heuer wieder ein Weihnachtsfest: Am Heiligen Abend lädt der freiheitliche Parteichef in die Wiener Lugner City, wo den Gästen ein gemeinsames Beisammensein sowie ein warmes Essen geboten werden.

Nicht alle erleben die Feiertage gleich

Am 24. Dezember von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr kann man den FPÖ-Parteichef und den Wiener Landtagsabgeordneten Leo Lugner in der Lugner City treffen. Auf Facebook betont Kickl, dass nicht alle Menschen die Feiertage gleich erleben können:

Was für viele zu Weihnachten selbstverständlich ist, ist für manche fremd: Geborgenheit, ein warmes Weihnachtsmenü oder besinnliche Momente.

Gratis Speisen und Getränke

Das Angebot richtet sich gezielt an jene, die es am Heiligen Abend schwerer haben. „Für alle, die es am 24. Dezember nicht so einfach haben, besteht die Möglichkeit, mit uns in der Lugner City ein paar nette Stunden zu verbringen“, so Kickl weiter.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Dabei dürfen sich die Gäste auf kostenlose Speisen freuen, darunter Suppe, Fleischlaberln sowie Gulasch aus der Gulaschkanone.

Nicht die erste Weihnachtsfeier

Bereits im Vorjahr hatte Kickl ein ähnliches Weihnachtsfest organisiert – mit außerordentlichem Erfolg: Nicht nur an Gratis-Fleischlaberln und Getränken erfreuten sich die zahlreichen Besucher, auch Kickls kurze Ansprache an die Weihnachts-Gäste kam gut an. Zudem nahm er sich Zeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen ausführlich über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen – die angesichts der aktuellen politischen Lage wahrscheinlich nicht kleiner geworden sind.

Mit der erneuten Einladung setzt der FPÖ-Chef diese erfolgreiche Initiative auch 2025 fort.







