â€žSuicide of Europeâ€œ: Europa am Scheideweg zwischen Remigration und Untergang

Dorthin sehen und das ansprechen, was andere sich nicht zu sagen trauen â€“ das wollen die Patriots for Europe (PfE): Auf der hochkarÃ¤tig besetzten Veranstaltung â€žSuicide of Europeâ€œ diskutierten die Vertreter europÃ¤ischer Rechtsparteien in Wien Ã¼ber die Folgen der Migration auf die IdentitÃ¤t der EuropÃ¤er.

Schweigen ist keine LÃ¶sung

Der Titel der Veranstaltung war Programm â€“ und keine Ãœbertreibung, wie Joachim Stampfer, FPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Vorstandsmitglied der PfE, betonte. Was weiterhin fehle: Grenzschutz, eine klare Linie in der Migrationspolitik und konsequente Abschiebungen. Doch die politische FÃ¼hrung spÃ¼re das weiterhin nicht und verdrÃ¤nge es. Was es brauche, sei eine ehrliche Debatte â€“ Schweigen sei keine LÃ¶sung.

GroÃŸbritannien als warnendes Beispiel

Ganz Ã¤hnlich sah das der britische Schriftsteller und Politikwissenschaftler Matt Goodwin, der mit seinem Buch â€žSuicide of a Nationâ€œ die Bestsellerlisten in seinem Heimatland stÃ¼rmt. Der Aktivist der Reform UK schrieb sein Buch auch aufgrund der dramatischen Entwicklungen im Vereinigten KÃ¶nigreich. In den nÃ¤chsten 75 Jahren solle das Land vÃ¶llig verÃ¤ndert sein, beklagte er: Der Anteil der weiÃŸen Briten falle demnach bis zum Ende des Jahrhunderts auf nur noch 33 Prozent, die im Ausland Geborenen sollen ihren Anteil von 19 auf Ã¼ber 70 Prozent steigern. Sind heute noch einer von 17 Einwohnern moslemischen Glaubens, sollen es dann ein Viertel sein. 98 Prozent des BevÃ¶lkerungswachstums gebe es bereits heute nur durch Migration.

Bereits heute kÃ¶nnten mehr als eine Million kein Englisch, knapp sechs Millionen hÃ¤tten eine andere Muttersprache als Englisch. FÃ¼r Goodwin gibt es zwei MÃ¶glichkeiten, wie sich das Land in Zukunft entwickeln kann: Entweder die Konflikte mÃ¼nden in massiven Unruhen oder die Regierung wÃ¤hlt einen Richtungswechsel. Was es dann brauche, sei unter anderem ein Verbot der islamistischen Muslimbruderschaft, KÃ¼rzungen der Sozialleistungen fÃ¼r AuslÃ¤nder, ein Verbot von Cousinenehen und eine Ã„nderung der EuropÃ¤ischen Menschenrechtskonvention (EMRK).

Islamisierung zeigt sich auch in Ã–sterreich

Ã„hnliche ZustÃ¤nde sah die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger auch in Wien: FÃ¼r sie ist es schmerzhaft anzusehen, wie Kultur, Sprache und Tradition mittlerweile in vielen europÃ¤ischen StÃ¤dten verschwinden. WÃ¤hrend sich die einheimische BevÃ¶lkerung das Leben kaum noch leisten kann, gibt die rot-pink regierte Bundeshauptstadt zudem noch 700 Millionen Euro fÃ¼r die Mindestsicherung von Migranten aus, beklagte sie. Dazu komme die Islamisierung, die sich etwa in den hohen AuslÃ¤nderanteilen in Schulen und gewalttÃ¤tigen Ãœbergriffen immer mehr zeige.

Arbeit der europÃ¤ischen Patrioten trÃ¤gt FrÃ¼chte

Die Lega-Abgeordnete und Mitglied des LIBE-Ausschusses, Susanne Ceccardi,Â sah zwei gravierende Fehler â€“ Europa Ã¶ffne einerseits die Grenzen, wÃ¤hrend gleichzeitig zu wenige Kinder geboren wÃ¼rden; individuelle Freiheit wÃ¼rde Ã¼ber die christlichen Wurzeln gestellt. Zudem werde ein radikaler Islam aufgezwungen. Dies geschehe schleichend, jedoch mit zunehmendem Selbstvertrauen â€“ sei aber nicht unausweichlich. Die Arbeit der europÃ¤ischen Patrioten zeige bereits wichtige Ergebnisse in den Parlamenten, etwa bei der Erweiterung der Liste sicherer HerkunftslÃ¤nder.

Sollte Zuwanderung nicht mehr nutzen als schaden?

FÃ¼r FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann war es wichtig, Mut und Leidenschaft zu haben, um fÃ¼r eine zielgerichtete Politik im Namen der StaatsbÃ¼rger einzustehen. Er fragte sich: Muss sich ein souverÃ¤ner Staat seine Zuwanderung nicht selbst aussuchen kÃ¶nnen? Sollte Zuwanderung nicht eher nutzen als schaden? Das Jahr 2015 setze sich fort, werde aber nicht gestoppt â€“ vielmehr forciere man die illegale Migration und mache diese zu legaler Migration.

Kurswechsel ist mÃ¶glich

Goodwin sah keinen Grund, warum man keine Revolution haben kÃ¶nne: Die Reform UK ist fÃ¼r ihn die einzige Partei, die Mut und Charakter habe, das Land â€žzurÃ¼ckzuholenâ€œ â€“ es liege nun an den Briten, ob sie das wollen. Wenn man die nÃ¤chste Wahl nicht gewinne, gehe die Auswanderungswelle und damit auch der BevÃ¶lkerungsaustausch weiter.

Linke Ideologie und Justiz befeuern BevÃ¶lkerungsaustausch

Auch der ehemalige Chef der europÃ¤ischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri â€“ heute Abgeordneter des franzÃ¶sischen Rassemblement National (RN) â€“ sprach Klartext: Europa habe die Kontrolle Ã¼ber seine Grenzen verloren â€“ aus zwei GrÃ¼nden. Das liege an der von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erzeugten Ideologie, die die BÃ¼rger davon Ã¼berzeugen wollten, dass der Schutz der Grenzen illegal sei. Zudem sieht er ein juristisches Problem: Da wÃ¤re etwa der EuropÃ¤ische Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR), der Migranten immer neue Rechte zugestehe, und auch franzÃ¶sische Richter wÃ¼rden solche â€žFantasienâ€œ entwickeln.

Ã–sterreich muss fÃ¼r â€žFestung Ã–sterreichâ€œ sorgen

Darmann sah ganz Ã¤hnliche Probleme in Ã–sterreich. Zum Thema JugendkriminalitÃ¤t hat er ebenfalls eine klare Meinung und beklagte die Weigerung der Einheitspartei, die StrafmÃ¼ndigkeitsgrenze herabzusetzen. Steger beklagte sich unterdessen Ã¼ber die EU â€“ diese habe fÃ¼r den Schutz der eigenen BÃ¼rger nichts getan, seit 2015 seien mehr als neun Millionen Illegale nach Europa gekommen. Sie fragte sich: Wie viele AnschlÃ¤ge mÃ¼sse es noch auf WeihnachtsmÃ¤rkte geben, wie viele â€žMonsterâ€œ habe man eigentlich ins Land gelassen? Solange die EU nicht die â€žFestung Europaâ€œ sichere, mÃ¼sse Ã–sterreich fÃ¼r die â€žFestung Ã–sterreichâ€œ sorgen.

Linke Strategie der MasseneinbÃ¼rgerungen geht nach hinten los

Ex-Frontex-Direktor Fabrice Leggeri geht die neue EU-RÃ¼ckfÃ¼hrungsverordnung â€“ die im Parlament von Konservativen und Rechten beschlossen wurde â€“ nicht weit genug. Um das Problem zu lÃ¶sen, mÃ¼sse man auch den unzureichenden Asyl- und Migrationspakt der EU beenden, der illegale Migration einfach nur legalisiere. Zum Abschluss warnte die FPÃ–-EU-Abgeordnete Steger: Die Strategie der Linken, Migranten fÃ¼r mehr WÃ¤hlerstimmen einzubÃ¼rgern, wÃ¼rde zwar kurzfristig funktionieren â€“ doch irgendwann wÃ¼rden genau diese Personen auf den â€žKadavern von Sozialdemokraten und linken Parteien tanzenâ€œ â€“ spÃ¤testens wenn Wien einen moslemischen BÃ¼rgermeister hÃ¤tte, sei es zu spÃ¤t.