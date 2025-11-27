eenshot / Weihnachtsvideo

In einem Weihnachts-Video zeigt Ungarn, dass traditionelle Werte hochgehalten werden – und zwar im “sichersten Land Europas”.

Foto: Screenshot / X

27. November 2025 / 11:36 Uhr

Orbán wirbt für Weihnachten in Ungarn, „wo es keine illegalen Einwanderer gibt“

In einem Video wirbt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán für Tourismus und erklärt, dass Ungarn das sicherste Land in Europa ist. Er ruft die Menschen auf, in dieser Weihnachtszeit sein Land zu besuchen.

Auf dem Kurznachrichtendienst X hat Orbán ein weihnachtlich gestaltetes Video veröffentlicht – mit verschneiten Landschaften, Familien, Priester und Weihnachtsgebäck. „Es ist schön und der sicherste Ort Europas“, wird als Text eingeblendet, auch dass Ungarn jeden Tag eine Million Euro an Brüssel zahlt, „weil wir uns weigern, illegale Migranten hereinzulassen“. Im Hintergrund wird We Wish You A Merry Christmas gespielt.

Nur 29 Asylanträge im Jahr 2024

Im Jahr 2020 verabschiedete die von Orban geführte Fidesz-Regierung ein Gesetz, das Migranten dazu zwingt, ihre Absicht, Asyl zu beantragen, bei einer ungarischen Botschaft in einem Nicht-EU-Land zu erklären, bevor sie nach Ungarn einreisen. Im Jahr 2024 hat es aufgrund dieses Gesetzes nur 29 Asylanträge gegeben. In Österreich waren es mehr als 25.000.

“Wir haben null illegale Migration”

Die von der EU verhängten Strafzahlungen findet die ungarische Regierung ungerecht. Denn Ungarn habe lediglich die Schengen-Außengrenze geschützt, sagte EU-Abgeordneter Ernö Schaller-Baross kürzlich bei einer Veranstaltung der Patrioten für Europa in Wien. Die 200 Millionen Euro, die Brüssel verhängte, wolle man daher nicht zahlen, weshalb die EU nun täglich eine Million Euro einkassiert.

Dass Ungarn bei der Migration den richtigen Weg eingeschlagen habe, zeige – so Schaller-Baross – die aktuelle Situation:

Wir haben null illegale Migration, in unseren Klassenzimmern wird Ungarisch gesprochen, wir haben keine Terroristen und Kriminelle im Land und bei uns gibt es nur zwei Geschlechter – Mann und Frau.

27. November 2025

