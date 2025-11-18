Podiumsdiskussion Patrioten fÃ¼r Europa

In den SofiensÃ¤len moderierte Bianca Speck die Podiumsdiskussion mit Harald Vilimsky (FPÃ–), Thomas Kubin (ANO, Tschechien), ErnÃ¶ Schaller-Baross (Fidesz, Ungarn), FPÃ–-Europasprecherin Susanne FÃ¼rst und RenÃ¨ Aust (AfD, Deutschland), im Bild von links nach rechts.

Foto: FPÃ– Wien

Patrioten fÃ¼r Europa

18. November 2025 / 10:44 Uhr

Ungarns EU-Abgeordneter sagt in Wien: â€žWir werden die EU-Strafe nicht bezahlen!â€œ

Brisante Aussagen gab es gestern, Montag, bei einer hochkarÃ¤tig besetzten Veranstaltung mit dem Titel â€žIst die EU am Ende? Wege aus der Kriseâ€œ in den Wiener SofiensÃ¤len. Vor allem der ungarische EU-Abgeordnete ErnÃ¶ Schaller-Baross nahm sich kein Blatt vor den Mund.

Schaller-Baross, Vertreter der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor OrbÃ¡n, saÃŸ in einer Diskussionsrunde mit FPÃ–-Europasprecherin Susanne FÃ¼rst, RenÃ© Aust von der AfD, Thomas Kubin von der ANO-Partei in Tschechien und dem VizeprÃ¤sidenten der Patrioten fÃ¼r Europa, Harald Vilimsky (FPÃ–).

“Wir haben die Schengen-AuÃŸengrenze geschÃ¼tzt”


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Vor hunderten ZuhÃ¶rern machte Schaller-Baross, dessen Vater in Wien geboren ist, klar, dass Ungarn die von der EU verhÃ¤ngte Strafe in HÃ¶he von 200 Millionen Euro – plus eine Million Euro pro Tag mehr, wenn die Strafe nicht bezahlt wird – nicht nach BrÃ¼ssel Ã¼berweisen werde. Denn Ungarn habe lediglich die Schengen-AuÃŸengrenze geschÃ¼tzt, als man 2015 den Grenzzaun zu Serbien errichtet und keine Migranten ins Land gelassen hat. Die EU dagegen stehe auf dem Standpunkt, dass jeder, der Asyl sage, auch ins Land gelassen werden mÃ¼sse.

Null illegale Migration in Ungarn

Dass Ungarn den richtigen Weg eingeschlagen habe, zeige die aktuelle Situation: â€žWir haben null illegale Migration, in unseren Klassenzimmern wird Ungarisch gesprochen, wir haben keine Terroristen und Kriminelle im Land und bei uns gibt es nur zwei Geschlechter – Mann und Frauâ€œ, zÃ¤hlte der EU-Abgeordnete unter tosendem Beifall die Auswirkungen der ungarischen Politik auf. Die EU, so ErnÃ¶ Schaller-Baross, wÃ¼rde mit einem AnfÃ¼hrer Viktor OrbÃ¡n besser fahren als jetzt mit Ursula von der Leyen.

Sonderabgabe fÃ¼r ungesundes Essen

Der Wiener FPÃ–-Chef Stadtrat Dominik Nepp sagte in seinem Vortrag, die EU sei in der Krise, weil sie von einem dilettantischen Personal regiert werde. Er kritisierte zudem die Regulierungswut von BrÃ¼ssel. Aktuell werde allen Ernstes eine Sonderabgabe fÃ¼r ungesundes Essen diskutiert. Und man dÃ¼rfe nicht mehr sagen, â€žwer zu uns kommen darfâ€œ. Zum Schutz unserer BÃ¼rger mÃ¼ssten unbedingt VertrÃ¤ge geÃ¤ndert werden – inklusive einer Ãœberarbeitung der Menschenrechtskonvention.

Patrioten auf dem Weg zur Macht in der EU

Beim Thema â€žWege aus der Kriseâ€œ waren sich alle Diskutanten einig, dass die Patrioten – jetzt schon drittstÃ¤rkste Kraft im Europaparlament – das Ruder in BrÃ¼ssel Ã¼bernehmen mÃ¼ssen. DafÃ¼r sind die Hausaufgaben im eigenen Land zu machen – und das sind Siege bei den nationalen Wahlen.

Hier kÃ¶nnen Sie die spannende Podiumsdiskussion in voller LÃ¤nge mitverfolgen:

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