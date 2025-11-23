Kunasek-Kurs zahlt sich aus: FPÃ– erreicht 42 Prozent in der Steiermark!

Nach den spektakulÃ¤ren Zahlen aus OberÃ¶sterreich, kÃ¶nnen die Freiheitlichen auch in der neusten Umfrage aus der Steiermark punkten: Die aktuelle OGM-Umfrage fÃ¼r die Kronen Zeitung sieht die FPÃ– unter Landesparteichef und Landeshauptmann Mario Kunasek bei 42 Prozent â€“ ein Plus von sieben Prozentpunkten gegenÃ¼ber der letzten Landtagswahl.

SPÃ– und Ã–VP auch in der Steiermark nur noch “Klein-Parteien”

FÃ¼r die einst dominierenden KrÃ¤fte ist das Ergebnis ein Debakel. Die Ã–VP stÃ¼rzt auf 18 Prozent ab und verliert damit neun Punkte. Wie berichtet, war die Volkspartei auch schon auf Bundesebene unter die 20 Prozent-Marke gerutscht. Die SPÃ– kommt in der Steiermark nur noch auf 15 Prozent und bÃ¼ÃŸt fast sechs Prozentpunkte ein.

Auch die Ã¼brigen politischen Mitbewerber schaffen es nicht, aus dem Niedergang der ehemaligen Volksparteien Kapital zu schlagen. Die GrÃ¼nen erreichen elf Prozent, die KPÃ– und Neos jeweils sieben Prozent, wÃ¤hrend andere Parteien zusammen nur auf ein Prozent kommen.

Versagen der Verlierer-Ampel zeigt sich auch in den LÃ¤ndern

Ein Jahr nach der Landtagswahl besteht kein Zweifel: Die FPÃ– profitiert von einer stabilen StammwÃ¤hlerschaft und bundespolitischen Diskussionen, wÃ¤hrend die Ampel-Parteien weiter an RÃ¼ckhalt verlieren. Der blaue Vorsprung wÃ¤chst, Rot und Schwarz verlieren gleichzeitig massiv an Boden.