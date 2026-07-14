Nach 33 Sekunden war Schluss bei PV-FÃ¶rderung: 25.000 Antragsteller gehen leer aus

Der Ausbau erneuerbarer Energie gehÃ¶rt zu den zentralen Vorhaben der Bundesregierung. Doch beim jÃ¼ngsten Photovoltaik-FÃ¶rdercall entschied ein Zeitfenster von nur 33 Sekunden Ã¼ber Tausende Investitionen.

25.000 Antragsteller gingen leer aus

Von knapp 28.000 eingereichten AntrÃ¤gen konnten lediglich rund 3.000 berÃ¼cksichtigt werden. Etwa 25.000 Haushalte und Betriebe erhielten keine FÃ¶rderzusage.

Nicht die QualitÃ¤t, Wirtschaftlichkeit oder Netzdienlichkeit eines Projekts entschied Ã¼ber die UnterstÃ¼tzung. MaÃŸgeblich war, ob ein Antrag innerhalb weniger Sekunden erfolgreich Ã¼bermittelt werden konnte.

Vorbereitungen fÃ¼r die Katz

Tausende Haushalte hatten zuvor Beratungen in Anspruch genommen, Angebote eingeholt und gemeinsam mit Elektrotechnikunternehmen ihre Projekte vorbereitet â€“ und scheiterten dann an einem digitalen Wettrennen.

Eine FÃ¶rderung, deren Budget nach 33 Sekunden erschÃ¶pft sei, kÃ¶nne nicht als verlÃ¤ssliches energiepolitisches Instrument gelten, so die beiden FPÃ–-Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammerl. Sie sei vielmehr eine â€žstaatlich organisierte Lotterieâ€œ.

Reformbedarf jahrelang bekannt

Der Evaluierungsbericht zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz trÃ¤gt den Stand vom 17. Dezember 2024 und langte am 22. JÃ¤nner 2025 im Nationalrat ein. Darin seien hohe FÃ¶rderineffizienzen kritisiert worden, aber auch fehlende Speicheranreize, mangelnder Wettbewerb und Probleme durch nicht regelbare Einspeisungen von kleinen PV-Anlagen. Durch zusÃ¤tzliche Wettbewerbselemente sollten die spezifischen FÃ¶rderkosten bei PV-Anlagen teilweise um bis zu 37 Prozent sinken.

Doch geschehen ist nichts.

Freiheitlicher Antrag zweimal vertagt

Die FPÃ– hatte daher im April 2025 einen EntschlieÃŸungsantrag eingebracht, der die rasche Umsetzung der Empfehlungen des Evaluierungsberichts forderte. Der Antrag wurde jedoch zunÃ¤chst im Juni 2025 und ein weiteres Mal im April 2026 von Ã–VP, SPÃ– und Neos vertagt.

Leidtragende sind jetzt die 25.000 Haushalte und Betriebe, die keine FÃ¶rderung erhielten.

Elektrotechniker bestÃ¤tigen Kritik

UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt die freiheitliche Kritik von der Bundesinnung der Elektrotechniker. Auch Bundesinnungsmeister Christian BrÃ¤uer sieht â€žkeine FÃ¶rderung, sondern eine Lotterieâ€œ.

Die Elektrotechnikbetriebe investierten erhebliche Zeit in Beratung, Planung und Vorbereitung. Wenn der FÃ¶rdertopf leer sei, bevor viele Betriebe das System Ã¼berhaupt erreicht hÃ¤tten, entstÃ¼nden Frust, Unsicherheit und Projektabsagen.

VollstÃ¤ndiger Systemwechsel gefordert

BrÃ¤uer kritisierte zudem, die Branche habe ihre Bedenken bereits 2025 vorgebracht, sei von den politisch Verantwortlichen jedoch nicht gehÃ¶rt worden. Die Elektrotechnikinnung verlangt deshalb einen vollstÃ¤ndigen Systemwechsel anstelle weiterer kurzfristiger FÃ¶rdercalls.

Ein neues Modell mÃ¼sse Photovoltaikanlagen und Energiespeicher gemeinsam betrachten und deren Netz- und Systemdienlichkeit berÃ¼cksichtigen. DarÃ¼ber hinaus fordert die Branche FÃ¶rdermÃ¶glichkeiten fÃ¼r GebÃ¤udeautomatisierung, Smart-Home-Technologien, Digitalisierung, elektrische Heizsysteme in Verbindung mit erneuerbarer Energie sowie energieeffiziente Beleuchtung.

Einheitliche QualitÃ¤tsstandards notwendig

FÃ¶rderungen sollten auÃŸerdem an bundesweit einheitliche QualitÃ¤tsstandards und PrÃ¼fberichte gebunden werden. Damit sollen Sicherheit, ProduktqualitÃ¤t und langfristige Investitionssicherheit gewÃ¤hrleistet werden.

Steuerliche Anreize hÃ¤tten den Vorteil, dass Investitionen dann vorgenommen werden kÃ¶nnten, wenn sie tatsÃ¤chlich erforderlich seien. Ein Gesamtkonzept mÃ¼sse neben Photovoltaik und Speichern auch GebÃ¤udeautomatisierung, intelligente Haustechnik und weitere energieeffiziente Systeme umfassen.

Projektabsagen nach abgelehnten FÃ¶rderantrÃ¤gen

Auch der Bundesverband Photovoltaic Austria fordert einen Neustart. Statt bloÃŸer AnkÃ¼ndigungen fÃ¼r spÃ¤tere Reformen brauche es eine unkomplizierte und kurzfristig umsetzbare LÃ¶sung.