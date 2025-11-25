Mehrheit kann sich AfD-Wahl vorstellen â€“ 33 Prozent WÃ¤hlerpotential

Der HÃ¶henflug der AfD geht weiter: Laut einer neuen INSA-Umfrage ist nur noch knapp die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung (49â€¯ Prozent) bereit, eine Wahl der AfD grundsÃ¤tzlich auszuschlieÃŸen â€“ ein historischer Tiefstwert im Vergleich zu frÃ¼heren Zahlen von bis zu 75â€¯ Prozent. Gleichzeitig liegt die Partei in der Sonntagsfrage bei 26â€¯ Prozent, ihr potenzielles WÃ¤hler-Potential steigt auf beeindruckende 33â€¯ Prozent.

Weidel gewinnt Vertrauen, Regierung verliert Mehrheit

Die zunehmende Beliebtheit der AfD zeigt sich auch beim Personal der Partei: Alice Weidel, einer der prominentesten weiblichen AfD-Vertreter, gehÃ¶rt erstmals zu den zehn beliebtesten Politikern Deutschlands. CDU/CSU und SPD liegen in der Sonntagsfrage bei 25,5â€¯ Prozent beziehungsweise 15â€¯ Prozent, wobei beide Parteien ein deutlich hÃ¶heres WÃ¤hlerpotenzial aufweisen. Schwarz-Rot erreicht aktuell nur 40,5 â€¯Prozent â€“ die “groÃŸe” Koalition unter CDU-Kanzler Friedrich Merz hÃ¤tte damit keine Mehrheit.

FDP und BSW weiterhin unter FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde

GrÃ¼ne und Linke verlieren und kommen auf elf beziehungsweise 10,5 Prozent, die FDP erreicht bescheidene drei Prozent und das BSW, bei der Bundestagswahl im Februar nur knapp gescheitert, liegt bei vier Prozent.