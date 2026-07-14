Asyl-Irrsinn und Justiz-Skandal: Vergewaltiger hÃ¤tte schon lÃ¤ngst im GefÃ¤ngnis sein sollen

Nach der mutmaÃŸlichen Vergewaltigung eines 16-jÃ¤hrigen MÃ¤dchens durch einen Syrer (unzensuriert berichtete) kommen nun schreckliche Details ans Licht. Der Asylwerber hÃ¤tte schon lÃ¤ngst im GefÃ¤ngnis sitzen sollen – wegen Vergewaltigung.

Als tickende Zeitbombe durch Wien spaziert

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz spricht daher von einem â€žAsyl-Irrsinn und Justiz-Skandalâ€œ. WÃ¶rtlich sagte er in einer Aussendung:

Ein bereits verurteilter Vergewaltiger kann einfach beschlieÃŸen, seine Haft nicht anzutreten, und spaziert als tickende Zeitbombe durch Wien. Wegen der unfassbaren Schlamperei und NaivitÃ¤t im Justizapparat musste ein 16-jÃ¤hriges MÃ¤dchen ein unvorstellbares Martyrium erleiden. Das ist das Ergebnis einer Politik, die TÃ¤terschutz Ã¼ber Opferschutz stellt und Kriminellen aus fremden Kulturen den roten Teppich ausrollt.

MÃ¤dchen ins Auto gelockt und sexuell missbraucht

TatsÃ¤chlich hÃ¤tte der 21-jÃ¤hrige Mann laut Tageszeitung Der Standard am 3. Juli in der Justizanstalt Wiener Neustadt seine Haftstrafe antreten sollen. Dass der Mann seine Haft nicht angetreten hatte, war beim Landesgericht Wiener Neustadt zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die zustÃ¤ndige Justizanstalt hatte darÃ¼ber noch keinen Bericht Ã¼bermittelt. Zwischen dem vorgesehenen Haftantritt und der mutmaÃŸlichen Tat lag zudem ein Wochenende.

Nur drei Tage spÃ¤ter soll der Syrer das 16-jÃ¤hrige MÃ¤dchen in sein Auto gelockt und sexuell missbraucht haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Brisante Details

Besonders brisant: Das Gericht verhÃ¤ngte bereits nach der ersten schrecklichen Tat eine Untersuchungshaft wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Nach einer Beschwerde beim Oberlandesgericht Wien lieÃŸ man ihn aber wieder laufen. Eine Fluchtgefahr wurde plÃ¶tzlich nicht mehr angenommen. Auch eine Gefahr weiterer Straftaten sah das Gericht damals nicht, weil seit der angeklagten Vergewaltigung im Februar 2025 bis zur Untersuchungshaft keine weiteren Delikte bekannt geworden waren.