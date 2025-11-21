Herbert Kickl, Christian Stocker, Oe24-Umfrage

Die FPÃ– mit Herbert Kickl liegt uneinholbar in FÃ¼hrung, wÃ¤hrend die Kanzlerpartei Ã–VP mit Christian Stocker abstÃ¼rzt und die Verlierer-Ampel gemeinsam keine Mehrheit mehr im Parlament hat.

Foto: Screenshot / Oe24

Oe24

21. November 2025 / 08:35 Uhr

Umfrage-Beben: Nach SPÃ– ist nun auch die Ã–VP eine â€žKlein-Parteiâ€œ

WÃ¤hrend die FPÃ– in der neuesten Lazarsfeld-Umfrage fÃ¼r Oe24 Richtung 40 Prozent marschiert, stÃ¼rzt die Kanzler-Partei Ã–VP auf unter 20 Prozent ab.

Es ist – anders kann man es nicht beschreiben – ein einziges Umfrage-Desaster fÃ¼r die Ã–VP. Unter Kanzler Christian Stocker erleben die Schwarzen eine regelrechte Talfahrt. Hatten sie bei der Nationalratswahl im vergangenen Herbst noch 26,27 Prozent der Zustimmung der WÃ¤hler, kommen sie aktuell nur noch auf magere 19 Prozent.

SPÃ– verharrt bei 18 Prozent


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Damit ist die Ã–VP nicht nur erstmals unter die 20-Prozent-Marke gerutscht, sondern liegt auch nur noch einen Punkt vor der SPÃ–, die im Vergleich zur Nationalratswahl – damals 21,14 Prozent – ebenfalls stark verliert und nun bei 18 Prozentpunkten hÃ¤lt. Das wird die Diskussion um den Vorsitzenden Andreas Babler weiter anheizen.

FPÃ– steuert auf 40 Prozent zu

Die Freiheitlichen dagegen steuern schnurstracks auf 40 Prozent zu. Sie erreichen bei der Lazarsfeld-Umfrage 38 Prozent, das sind zehn Prozent (!) mehr, als noch bei der Nationalratswahl, bei der die FPÃ– mit 28,85 Prozent erstmals in der Geschichte Ã–sterreichs stimmenstÃ¤rkste Partei wurde. Die Neos steigen leicht auf neun und die GrÃ¼nen halten ihre bescheidenen elf Prozent.

Kickl fÃ¼hrt in der Kanzlerfrage uneinholbar

Bei der Kanzlerfrage hat sich kaum etwas verÃ¤ndert: HierÂ fÃ¼hrt HerbertÂ Kickl uneinholbar mit 29 Prozent, es folgen weit abgeschlagen Christian Stocker (elf), Andreas Babler (neun), Beate Meindl-Reisinger (acht) und Leonore Gewessler (sechs Prozent).


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