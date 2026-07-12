Einseitige Hitze-Panik des RKI: 5.120 Hitzetote soll es gegeben haben – Modellzahlen wie bei Corona?

Nach der Hitzewelle mit neuen Rekorden Ã¼ber 41 Grad in Brandenburg und mehreren Regionen jenseits der 40-Grad-Marke legt das Robert Koch-Institut (RKI) eine Zahl vor, die sofort ins Auge springt: 5.120 geschÃ¤tzte hitzebedingte TodesfÃ¤lle bis Ende Juni. Die allermeisten Opfer sollen Ã¼ber 85 Jahre alt gewesen sein. Doch die Schlagzeile tÃ¤uscht. Es handelt sich nicht um direkt nachgewiesene HitzschlÃ¤ge auf Sterbeurkunden. Es handelt sich um das Ergebnis eines statistischen Modells.

Die nackten Zahlen aus dem aktuellen RKI-Bericht

In der Kalenderwoche 26 allein, vom 22. bis 28. Juni, schreibt das Institut rund 4.310 hitzebedingte SterbefÃ¤lle zu. Insgesamt starben in dieser Woche etwa 23.600 Menschen â€“ knapp 30 Prozent Ã¼ber dem langjÃ¤hrigen Mittel von rund 18.200. Die Ãœbersterblichkeit lag bei mehreren Tausend. Das RKI ordnet den GroÃŸteil dieser zusÃ¤tzlichen FÃ¤lle der Hitze zu. Besonders hart getroffen: die Hochbetagten. Fast 2.950 der geschÃ¤tzten Hitzetoten entfallen auf die Gruppe ab 85 Jahren. Weitere 1.320 kommen aus der Altersgruppe 75 bis 84. Unter 65 Jahren bleiben die Zahlen mit etwa 300 vergleichsweise gering. Absolut sterben mehr Frauen, was vor allem an der demografischen Struktur liegt.

Modell statt Totenschein â€“ das Verfahren hinter den Zahlen

Die Zahlen entstehen nicht durch AuszÃ¤hlung klarer Todesursachen. Hitze tÃ¶tet selten allein. Sie verstÃ¤rkt meist bestehende Erkrankungen des Herzens, der Lunge oder demenzielle Leiden. Deshalb greift das RKI auf ein statistisches Modell zurÃ¼ck. Es vergleicht die vom Statistischen Bundesamt gemeldeten SterbefÃ¤lle mit jenen, die bei einer Wochenmitteltemperatur von maximal rund 20 Grad zu erwarten wÃ¤ren. Die Differenz gilt als hitzebedingt. Genau dieses Vorgehen gleicht den umstrittenen Methoden der Corona-Jahre, als Modelle TodesfÃ¤lle bestimmten Kategorien zuordneten. Der staatliche Gesundheitsapparat erzeugt damit eine ParallelrealitÃ¤t, die sich der direkten NachprÃ¼fung weitgehend entzieht.

Negative SchÃ¤tzungen zeigen die SchwÃ¤chen des Modells

Besonders aufschlussreich wird es bei den Feinanalysen. In manchen Alters- und Geschlechtsgruppen liefert das Modell sogar negative Werte. FÃ¼r Frauen unter 65 Jahren reicht das Vorhersageintervall von minus 20 bis 250. Solche Ergebnisse beweisen: Die statistische Unsicherheit ist groÃŸ, und die saubere Trennung zwischen normaler Sterblichkeit und Hitzeeffekt gelingt nicht immer. WÃ¤hrend das Institut in der Ã–ffentlichkeit mit hohen Gesamtzahlen auftritt, offenbart die Detailbetrachtung die Grenzen der Methode. Die konkrete Lebenswirklichkeit der betroffenen Menschen â€“ hochbetagte BÃ¼rger mit Vorerkrankungen in einer Ã¼beralterten Gesellschaft â€“ wird durch diese Rechenspiele in den Hintergrund gedrÃ¤ngt.