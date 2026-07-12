EU-Angriff auf Industrie: Daimler-Truck Chefin warnt vor Milliarden-Strafen und Industrie-Kollaps

Karin RÃ¥dstrÃ¶m, die Chefin von Daimler Truck, eines der grÃ¶ÃŸten deutschen Industrieunternehmen, hat in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur unmissverstÃ¤ndlich Stellung bezogen. Die starren COâ‚‚-Vorgaben der EU fÃ¼r schwere Nutzfahrzeuge setzen die WettbewerbsfÃ¤higkeit der europÃ¤ischen Nutzfahrzeugindustrie aufs Spiel. FÃ¼r die gesamte Branche hÃ¤tte das existenzielle Folgen.

Die harten Strafmechanismen der EU

Laut RÃ¥dstrÃ¶m muss Daimler Truck fÃ¼r jeden Prozentpunkt, den die Flotte die COâ‚‚-Ziele verfehlt, rund 120 Millionen Euro an Strafzahlungen leisten. Verfehlt das Unternehmen die Vorgaben um zehn Prozentpunkte, verdient der Mercedes-Benz-Trucks-Bereich praktisch kein Geld mehr. Das Segment erwirtschaftete 2025 ein operatives Ergebnis von 698 Millionen Euro â€“ bereits deutlich weniger als im Vorjahr. Solche Summen treffen nicht abstrakte Konzerne, sondern konkrete Standorte, Zulieferer und die Menschen, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen.

Die EU-Regulierung (EU) 2024/1610 schreibt fÃ¼r neue schwere Nutzfahrzeuge eine 45-prozentige COâ‚‚-Reduktion bis 2030 vor â€“ gegenÃ¼ber dem Referenzwert von 2019. Wer die Flottenziele nicht erreicht, zahlt. Die Technik fÃ¼r batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lkw ist bei Daimler Truck lÃ¤ngst in Serie. Die Modelle rollen vom Band. Doch der Absatz hinkt den Vorgaben hinterher.

Die RealitÃ¤t auf Europas StraÃŸen

Im Jahr 2025 erreichten nur zwei Prozent der neu zugelassenen schweren Lkw in Europa elektrische Antriebe. Um die EU-Ziele zu schaffen, wÃ¤ren bis 2030 rund 35 Prozent Zero-Emission-Fahrzeuge im Mix nÃ¶tig. Die Kunden â€“ Speditionen mit oft schmalen Margen â€“ zÃ¶gern. Sie brauchen verlÃ¤ssliche Lade- oder TankmÃ¶glichkeiten entlang ihrer Routen und Betriebskosten, die mit Diesel konkurrieren kÃ¶nnen. Beides ist derzeit nicht gegeben.

Europa brÃ¤uchte bis 2030 etwa 35.000 Schnellladepunkte fÃ¼r schwere Nutzfahrzeuge. Aktuell existieren kaum tausend. Die Chefin betont: Die Kunden kÃ¶nnen noch nicht sicher sein, dass sie die Lkw auch aufladen kÃ¶nnen. Gleichzeitig fehlt es an politischer UnterstÃ¼tzung wie einer COâ‚‚-Differenzierung bei der Lkw-Maut, die saubere Fahrzeuge spÃ¼rbar entlasten wÃ¼rde.

Der Widerspruch zwischen BrÃ¼sseler Vorgaben und industrieller Praxis

Daimler Truck und andere europÃ¤ische Hersteller haben bereits 2025 in einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission mehr FlexibilitÃ¤t gefordert â€“ etwa durch ein Gutschriftensystem. RÃ¥dstrÃ¶m, die auch den Nutzfahrzeug-Ausschuss des europÃ¤ischen Herstellerverbands ACEA leitet, fordert einen RealitÃ¤tscheck. Die Regulierung mÃ¼sse an den tatsÃ¤chlichen Hochlauf der Infrastruktur gekoppelt werden:

Es ist noch zu frÃ¼h zu sagen, dass wir die Ziele Ã¤ndern mÃ¼ssen. Aber angesichts des schleichenden Aufbaus der Infrastruktur und des mangelnden Willens wichtiger EU-Mitgliedsstaaten, eine COâ‚‚-Differenzierung bei der Lkw-Maut zu implementieren, sei deutlich absehbar, dass die Branche mehr Zeit brauche.

Was fÃ¼r den Standort Deutschland auf dem Spiel steht

Auf dem Spiel steht die FÃ¼hrungsrolle Europas und damit Deutschlands bei Nutzfahrzeugen. Daimler Truck als technologischer LeistungstrÃ¤ger und wichtiger Arbeitgeber in Baden-WÃ¼rttemberg und anderen Regionen sieht sich mit Strafen konfrontiert, die Investitionen in neue Technologien und den Erhalt von WertschÃ¶pfung erschweren. Die Chefin warnt klar: Wenn die COâ‚‚-Regulierung unverÃ¤ndert bleibt, setzt Europa die WettbewerbsfÃ¤higkeit seiner Nutzfahrzeugindustrie aufs Spiel.