35 Prozent: FPÃ– auch in OberÃ¶sterreich nicht mehr zu schlagen!

Auch in OberÃ¶sterreich ist die FPÃ– kaum noch einzuholen – das zeigt die aktuelle Spectra-Erhebung in Zusammenarbeit mit den OÃ–Nachrichten. Die Freiheitlichen halten hier nun bei 35 Prozent und liegen damit noch deutlicher vor der Ã–VP, die nur auf 25 Prozent kommt. Laut Spectra-Chef Stephan DuttenhÃ¶fer handelt es sich nicht mehr um einen einmaligen AusreiÃŸer, sondern um eine gefestigte Entwicklung. Ausschlaggebend dafÃ¼r ist vor allem der RÃ¼ckenwind aus der Bundespolitik.

Landes-Ã–VP leidet unter Bundespartei

FÃ¼r die Ã–VP ist die Lage hingegen schwierig. DuttenhÃ¶fer sagt, die Landespartei kÃ¶nne sich nicht lÃ¤nger vom erfolglosen Bundestrend abkoppeln. Themen, die frÃ¼her nur im Land Wirkung zeigten, zÃ¼nden nicht mehr. ZusÃ¤tzlich belasten konkrete Probleme wie die Verschiebung von Operationen das Ã¶ffentliche Bild.

SPÃ–-Landesparteichef zu unbekannt

Die Ã¼brigen Parteien kÃ¤mpfen ebenfalls mit Herausforderungen. Die SPÃ– hat mit dem erst kÃ¼rzlich eingesetzten Landesparteichef Martin Winkler noch ein Bekanntheitsproblem â€“ nicht einmal vier von zehn Befragten wissen, wer er ist.

Regierungsbeteiligung schadet auch Neos

Die GrÃ¼nen schaffen es dagegen, sich zu erholen und steigen in der Sonntagsfrage auf 14 Prozent. Die Neos verlieren und fallen von acht auf sechs Prozent, was DuttenhÃ¶fer unter anderem auf die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene zurÃ¼ckfÃ¼hrt.

Gesundheitsversorgung hat PrioritÃ¤t

Das mit Abstand wichtigste Thema bleibt weiterhin die Gesundheitsversorgung. Drei von zehn Befragten nennen sie als grÃ¶ÃŸte PrioritÃ¤t, und die Regierungsleistung wird dabei kritisch beurteilt: 37 Prozent vergeben die Schulnoten 4 oder 5. Danach folgt mit wachsender Bedeutung die FÃ¶rderung des Wirtschaftsstandortes â€“ die Bewertung fÃ¤llt aber schlechter aus als im Jahr davor.