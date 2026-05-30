FPÖ-Chef Herbert Kickl bleibt der Wunsch-Kanzler der Österreicher, auch seine Partei führt die Umfragen weiter an.

Foto: Alois Endl

Umfrage

30. Mai 2026 / 08:15 Uhr

Kickl in Kanzlerfrage nicht mehr zu schlagen, FPÖ wieder bei 38 Prozent

Der Höhenflug der Freiheitlichen bleibt ungebremst: Laut aktueller Hochrechnung der Lazarsfeld Gesellschaft für “oe24” würde die FPÖ bei einer Nationalratswahl auf 38 Prozent kommen und damit ihr bisheriges Rekordniveau erreichen. Parteichef Herbert Kickl liegt auch in der fiktiven Kanzler-Direktfrage klar an der Spitze.

FPÖ stabil auf hohem Niveau

In der Sonntagsfrage legt die FPÖ damit weiter zu und bleibt seit Jahresbeginn stabil über 35 Prozent. Die ÖVP kommt demnach auf 21 Prozent, die SPÖ auf 18 Prozent und die Neos auf acht Prozent. Die Grünen verbessern sich leicht auf zehn Prozent.


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Kickl in Kanzlerfrage ungeschlagen

In der Kanzlerfrage führt Kickl mit 32 Prozent weiterhin deutlich, obwohl er drei Punkte verliert. Bundeskanzler Christian Stocker kann auf 16 Prozent zulegen, SPÖ-Chef Andreas Babler kommt auf acht Prozent, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf sieben Prozent.


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