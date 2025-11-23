Der grÃ¼ne Abgeordnete Lukas Hammer (hier bei seiner Ein-Mann-Demonstration gegen das Dinghofer Symposium im November 2025 im Parlament) fehlte ausgerechnet an jenem Tag, an dem das GÃ¼nstiger-Strom-Gesetz im Ministerrat beschlossen wurde.

Foto: unzensuriert.at

Bundesregierung

23. November 2025 / 13:17 Uhr

Teure Brasilien-Reise: GrÃ¼ner Energiesprecher fehlte bei Stromgesetz-Debatte

WÃ¤hrend das GÃ¼nstiger-Strom-Gesetz im Ministerrat zur Abstimmung stand, ging es im Parlament hoch her. Die Debatte war intensiv â€“ doch ausgerechnet einer der lautesten Kritiker des Gesetzes fehlte: der grÃ¼ne Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer.

9.100 Euro fÃ¼r Abgeordneten-Reise

Hammer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Weltklimakonferenz in BelÃ©m in Brasilien â€“ gemeinsam mit der Ã–VP-Abgeordneten Carina Reiter. WÃ¤hrend Reiter bereits am Mittwoch wieder pÃ¼nktlich im Parlament erschien, verlÃ¤ngerte Hammer seinen Aufenthalt um zwei zusÃ¤tzliche Tage, Die Reise der beiden Abgeordneten soll den Steuerzahler insgesamt rund 9.100 Euro gekostet haben, wie die Kronen Zeitung berichtete. FÃ¼r Hammers VerlÃ¤ngerung werden zusÃ¤tzliche Kosten von rund 700 Euro fÃ¼r den Flug sowie etwa 1.200 Euro fÃ¼r das Hotel veranschlagt, rund 300 Euro (!) pro Nacht. Hammer kÃ¼ndigte an, die Kosten fÃ¼r seine VerlÃ¤ngerung dem Parlament refundieren zu wollen.


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Sinn der VerlÃ¤ngerung unklar

Durch die verlÃ¤ngerte Reise versÃ¤umte Hammer die beiden Nationalratssitzungen am 19. und 20. November. Auf seinem Instagram-Profil zeigte er sich wÃ¤hrenddessen politisch aktiv â€“ unter anderem wurde eine bizarre Statue von US-PrÃ¤sident Donald Trump prÃ¤sentiert. Hammer nutzte den Aufenthalt auch sonst fÃ¼r politische Botschaften, zum Beispiel, um Ã¼ber den deutschen Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu spotten.

GrÃ¼nen-Mandatar war nicht der einzige Hammer in Brasilien

Zudem war gleichzeitig auch eine â€žWaldschutzreferentinâ€œ Maria Hammer von der Nichtregierungsorganisation (NRO/NGO) SÃ¼dwind in in BelÃ©m. Dabei handelt es sich um eine NGO, die von der Bundesregierung groÃŸzÃ¼gig subventioniert wird.

Neos-Abgeordneter sorgte fÃ¼r Ã„rger in der eigenen Partei

FÃ¼r zusÃ¤tzlichen Unmut in der Verlierer-Ampel sorgte auÃŸerdem Veit Dengler, der parallel zu einer Pakistanreise auf einer von Tech-MilliardÃ¤r Peter Thiel mit-initiierten Wirtschaftskonferenz auftrat. WÃ¤hrend im Parlament gestritten wurde, waren damit gleich mehrere prominente politische Akteure auÃŸerhalb des Landes unterwegs â€“ und die glÃ¼cklose Koalition muss sich erneut mit Kritik an Kosten, PrioritÃ¤ten und Termintreue auseinandersetzen.

FÃ¼r das umstrittene GÃ¼nstiger-Strom-Gesetz muss eine Zweidrittelmehrheit her â€“ darÃ¼ber wird nun im Parlament verhandelt.

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