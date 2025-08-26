Viel Geld fließt aus den Ministerien an alle denkbaren Organisationen, besonders Migrations- und Asylvereine sind in der Statistik stark vertreten.

Förder-Wildwuchs

26. August 2025 / 19:12 Uhr

Millionenförderungen für zweifelhafte NGOs: So viel zahlten die Ministerien

Dank der Anfragenserie der FPÖ kommt langsam endlich Klarheit ins Förderungs-Wirrwarr der Bundesregierung. Seit 2020 flossen unzählige Millionen Euro aus Steuergeldern in Vereine für Migration, Integration, “Anti-Rassismus” und “queere” Kultur.

Teure Migrations-Vereine

Einige Organisationen fallen dabei besonders auf: “migrare – Zentrum für Migrantinnen OÖ” kassierte beispielsweise 3.565.829 Euro für mehrsprachige Beratungen in Oberösterreich. “Asylkoordination Österreich” gönnte sich sogar 7.916.086 Euro für Asylunterstützung und Vernetzung. “ZEBRA – Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum” in der Steiermark sicherte sich 1.742.050 Euro für “interkulturelle Therapie” und Arbeitsmarktintegration. Die Interface Wien gem. GmbH, der Spitzenreiter, bekam 15.472.798 Euro für Deutschkurse und Integrationshilfe.

Millionen für “Südwind”

Der kleine Verein “AFRIEUROTEXT” erhielt 183.870 Euro für “afrikanisch-europäischen Kulturaustausch”. “Südwind” kassierte stolze 2.260.695 Euro für “globale Bildung” und “Nachhaltigkeit”. “Qwien” bekam 34.507 Euro für ein Archiv und NS-Gedenkprojekte.

“Kampf gegen Hass im Netz” als lukratives Geschäftsmodell

“LEFÖ” erhielt 6.871.873 Euro für Migrantinnen, besonders Frauenhandels-Opfer. “lobby.16” sicherte sich 457.410 Euro für Bildung und Mentoring der (überaus zahlreichen) “unbegleiteten jungen Flüchtlinge” (UMF). “ZARA” bekam 901.001 Euro für “Anti-Rassismus-Beratungen” und den “Kampf gegen Hass im Netz”.

Justiz und Soziales am teuersten

Damit ergibt sich für die Ausgaben der verschiedenen Ministerien (wegen diversen Umbenennungen in den letzten Jahren teilweise mehrfach unter unterschiedlichen Namen) folgendes Bild:

MinisteriumSumme (EUR)
Bundesministerium für Justiz (BMJ) 324.572.948
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. (BMASG) 282.640.683
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft, und Forschung (BMFWF) 127.471.225
Bundesministerium für Finanzen (BMF) 35.110.463
Bundesministerin für Europa, Integration und Familie (BMEIF) 32.285.447
Bundesministerium für Inneres (BMI) 32.262.262
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUF) 29.195.398
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) 27.414.556
Bundeskanzleramt (BKA) 21.425.281
Bundesministerium für Bildung (BMB) 13.296.915
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) 11.542.038
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) 7.036.712
Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) 1.873.086
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) 559.822

Die Basisbudgets der Technischen Universität Wien (TU) und Wirtschaftsuniversität Wien (WU) sind aus der Statistik des Unterrichtsministeriums ausgenommen, weil andere Universitäten nicht abgefragt wurden. Ebenso wurde die Förderung der Grünen Parteiakademie und der Grünen Jugend durch das Bundeskanzleramt nicht mit einbezogen.

Wissen die Ministerien, wer welche NGOs fördert?

Auffällig ist zumindest, dass einige Organisationen es schaffen, von gleich mehreren Ministerien Gelder zu lukrieren – es stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Ressorts davon überhaupt wissen.

