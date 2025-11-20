Stromgesetz im ORF: Wolf glaubt der Regierung nicht, dass Strom gÃ¼nstiger wird

Die Ampel-Regierung hat ein neues ElektrizitÃ¤tswirtschaftsgesetz (â€žGÃ¼nstiger-Strom-Gesetzâ€œ) vorgelegt â€“ und damit fÃ¼r einigen Wirbel gesorgt, denn das Gesetz wirft Fragen auf. WÃ¤hrend Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Energie-StaatssekretÃ¤rin Elisabeth Zehetner (beide Ã–VP) das Paket als historische Entlastung und wichtigen Modernisierungsschritt verkaufen, warnen VerbÃ¤nde der erneuerbaren Energie und die Opposition vor steigenden Kosten und einer Gefahr fÃ¼r die Energiewende.

Ersparnisse fÃ¼r Stromkunden versprochen

Nach Angaben der Regierung soll das neue Gesetz die Strompreise fÃ¼r Haushalte und Betriebe spÃ¼rbar senken. Der Wechsel des Stromanbieters soll einfacher werden, ein verpflichtender Tarifkalkulator soll automatisch fÃ¼r Vergleichbarkeit sorgen. Laut Hattmannsdorfer kÃ¶nne ein durchschnittlicher Haushalt rund 300 bis 500 Euro jÃ¤hrlich sparen, wenn er zu einem gÃ¼nstigeren Anbieter wechsle. Nach Ansicht der Regierung entsteht dadurch ein faireres und zukunftsfÃ¤higes Stromsystem, in dem Nutzer stÃ¤rker von erneuerbaren Erzeugungsspitzen profitieren.

Experten erwarten das Gegenteil

Doch der Auftritt von Minister Hattmannsdorfer in der ORF-Sendung â€žZIB2″ sorgte am gestrigen Mittwochabend fÃ¼r Verwunderung. Moderator Armin Wolf bezweifelte, dass die Kunden am Ende wirklich davon profitieren und konfrontierte Hattmannsdorfer mit Aussagen aus der Energiewirtschaft, wonach Strom kÃ¼nftig â€“ abgesehen vom neuen Sozialtarif â€“ fÃ¼r die meisten Menschen eher teurer als billiger werde.

Strom wÃ¼rde in Ã–sterreich noch teurer

Die Energiebranche sieht das nÃ¤mlich ganz anders als die Verlierer-Ampel â€“ insbesondere bei Wind- und Photovoltaik-Unternehmen sowie Energiegemeinschaften. Dort spricht man von einer â€žMogelpackungâ€œ, die weder Verbraucher entlaste noch den Ausbau erneuerbarer Energie fÃ¶rdere. Neue EinspeisegebÃ¼hren kÃ¶nnten Investitionen unrentabel machen, Banken erwarten hÃ¶here Risiken und damit teurere Finanzierung. Eine geplante Begrenzung von Einspeise-Spitzen um bis zu 15 Prozent bremse ausgerechnet jene Kraftwerke aus, die besonders kostengÃ¼nstigen Strom erzeugen, und Ã–sterreich ist bereits eines der teuersten LÃ¤nder Europas bei Netzentgelten fÃ¼r Erzeuger â€“ die Novelle wÃ¼rde diesen Abstand weiter erhÃ¶hen. Besonders betroffen wÃ¤ren Energiegemeinschaften, von denen es Ã¶sterreichweit bereits rund 3.800 gibt. Mehr Verwaltungsaufwand, komplexere Abrechnung und zusÃ¤tzliche Kosten kÃ¶nnten deren Wachstum abrupt stoppen.

Wie soll das funktionieren?

Im Endeffekt heiÃŸt das: Selbst wenn die RÃ¼cklagen die Netzkosten kurzfristig dÃ¤mpfen, sind das Einmal-MaÃŸnahmen. Steigen die Kosten fÃ¼r Netzausbau weiter, wird sich das langfristig trotzdem auf die Stromrechnung durchschlagen. Einsparungen durch dynamische Tarife funktionieren nur, wenn Haushalte ihren Alltag stark flexibel gestalten kÃ¶nnen. Wenn Stromerzeugung und Netzbetrieb teurer werden, stellt sich tatsÃ¤chlich die Frage, wie die Preise insgesamt sinken sollen, auÃŸer fÃ¼r Haushalte mit gefÃ¶rdertem Sozialtarif.

Auch Wolf machte den Minister auf die MÃ¤ngel des Gesetzes aufmerksam: Auf die Verweise des Ministers auf die Netzkosten-Bremse, den Sozialtarif, den â€ždynamischen Tarif” und den verpflichtenden Verweis auf Energierechnungen, dass andere Anbieter gÃ¼nstiger sein kÃ¶nnen, antwortete er unglÃ¤ubig: â€žWie soll der Strom billiger werden, wenn dessen Herstellung teurer wird?”