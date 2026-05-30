Kickl und Roberto Blanco: Große Bühne am Stephansplatz für 70 Jahre FPÖ

Wie sonst, als mit einem Volksfest, feiert die FPÖ ihr 70-jähriges Bestehen. Und zwar am 20. Juni, ab 14 Uhr, auf dem Stephansplatz. Mit dabei sind neben der John Otti Band, auch die Grubertaler, die Ursprung Buam, Udo Wenders sowie Hannah und Roberto Blanco.

Nach Feierlichkeiten in Hofburg gibt es einen Festzug

Die Feierlichkeiten beginnen bereits um 15 Uhr in der Hofburg, wo es historische Rückblicke, musikalische Darbietungen und Festreden gibt. Danach, um 17:15 Uhr, gibt es einen gemeinsamen Festzug durch die Wiener Innenstadt zum Stephansplatz. Das gesamte Programm finden Sie auf der Webseite www.fpoe.at/70jahre. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist dann die Rede von Bundesparteiobmann Herbert Kickl gegen 18 Uhr. Im Anschluss daran findet das AUSTRIA-FIRST-Clubbing statt.