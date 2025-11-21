Marlene Svazek

Die Salzburger LH-Stellvertreterin Marlene Svazek, 33, hÃ¤lt Blau-Schwarz fÃ¼r die Republik und fÃ¼r den Standort besser.

Foto: Land Salzburg

Kurier

21. November 2025 / 09:50 Uhr

WÃ¤re ein fliegender Wechsel der Ã–VP zur FPÃ– ohne Mahrer mÃ¶glich, Frau Svazek?

Die Ã–VP schrumpft in der Verlierer-Koalition mit der SPÃ– und den Neos zu einer Klein-Partei. Umfragen sehen die Schwarzen derzeit bei nur noch bei 19 Prozent. In einem Kurier-Interview wurde die Salzburger LH-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÃ–) daher gefragt, ob ein fliegender Wechsel der Ã–VP zur FPÃ– vorstellbar wÃ¤re.

Mahrer war treibende Kraft gegen Blau-Schwarz

Grund fÃ¼r diese Frage war nicht nur das drastisch sinkende Vertrauen der Ã–sterreicher in die Volkspartei, sondern auch der RÃ¼cktritt von Harald Mahrer als Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident. Mahrer – und das bestÃ¤tigte jetzt auch Svazek im Kurier-GesprÃ¤ch – war eine treibende Kraft gegen Blau-Schwarz.


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“Ich fragte mich, wessen Interessen er vertritt

Die Salzburger FPÃ–-Chefin sagte, dass sie im Vorfeld der Regierungsverhandlungen mit der Ã–VP mit Mahrer das eine oder andere Mal das VergnÃ¼gen gehabt hÃ¤tte. Es sei Fakt, dass fÃ¼r die Republik und fÃ¼r den Standort eine blau-schwarze Regierung besser gewesen wÃ¤re. Mahrer sei davon aber nicht ganz Ã¼berzeugt gewesen, â€žalso habe ich mir immer die Frage gestellt: Wessen Interessen vertritt er letzten Endes wirklich?â€œ

Einen fliegenden Wechsel der Ã–VP zur FPÃ– kann sich Marlene Svazek nicht vorstellen. â€žDafÃ¼r ist einfach zu viel passiertâ€œ, sagte sie dem Kurier, â€žund dafÃ¼r zeigt die Ã–VP momentan tÃ¤glich, dass sie es nicht kannâ€œ.


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