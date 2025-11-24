Marlene Svazek und Johanna Hager

Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek lÃ¶ste mit einem Kurier-Interview politische Kontroversen im Burgenland aus, die jetzt zu einem Misstrauensantrag gegen SPÃ–-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil fÃ¼hrten.

Foto: Screenshot / Kurier

Kurier

24. November 2025 / 14:53 Uhr

Svazek: “Kaum vorstellbar, was aufbricht, wenn Doskozil einmal abtritt”

In einem Interview mit Johanna Hager, Ressortleiterin Kurier Innenpolitik, Ã¼bte die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin und FPÃ–-Landesparteichefin Marlene Svazek scharfe Kritik an den Budget-Tricksereien anderer BundeslÃ¤nder. Vor allem Hans Peter Doskozil (SPÃ–) nahm sie dabei ins Visier.

WÃ¶rtlich sagte Svazek:

Wenn ich ins Burgenland schauâ€™, dann graut mir davor, wennâ€™s einen Hans Peter Doskozil einmal nicht mehr geben wird. Was dort alles aufbricht, ich glaube, das kÃ¶nnen wir uns noch gar nicht vorstellen – an ausgelagerten Gesellschaften, wo Schulden zwar angehÃ¤uft werden, aber das Budget schaut immer noch gut aus.

Haben kein schÃ¶nes, aber ehrliches Budget


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Also da gebe es auch Tricks, die andere BundeslÃ¤nder anwenden, aber das sei nicht der Weg in Salzburg, dass wir da irgendwo herumtricksen, ergÃ¤nzte Svazek. Der kÃ¼rzlich verstorbene Ã–VP-Landesrat Sepp Schwaiger habe bei der Budget-PrÃ¤sentation gesagt: â€žWir haben kein schÃ¶nes Budget, aber dafÃ¼r ein ehrliches Budgetâ€œ.

Rechnungshof nimmt Budget unter die Lupe

WÃ¤hrend die SPÃ– Burgenland brÃ¼sk auf die Angriffe von Svazeks reagierte und ihr Ahnungslosigkeit unterstellte, untermauerte der burgenlÃ¤ndische FPÃ–-Klubobmann Norbert Hofer die Aussagen der Salzburger Parteifreundin. In einem FacebookPosting schrieb er, dass der Rechnungshof des Bundes heute, Montag, â€žnicht ohne Grundâ€œ die Finanzen unseres Bundeslandes genau unter die Lupe nehme. â€žKein Rechnungsabschluss fÃ¼r 2024, kein Nachtragsvoranschlag fÃ¼r 2025, dafÃ¼r ein Geflecht aus ausgelagerten Schulden in GmbHs – das ist eine Situation, die uns alle zu Recht beunruhigtâ€œ.

Misstrauensantrag gegen Doskozil

Die Menschen hÃ¤tten Anspruch auf klare Zahlen, ehrliche Budgets und eine Finanzpolitik, die nicht auf Verschleierung setze. In einem weiteren Posting Hofers teilte dieser mit, dass Landeshauptmann Doskozil am Mittwoch den Rechnungshof-Ausschuss schwÃ¤nze – â€žobwohl er gesetzlich zur Teilnahme verpflichtet istâ€œ. WÃ¶rtlich schrieb Hofer:

Er taucht ab, wÃ¤hrend wir Ã¼ber 2,18 Milliarden Euro Schulden und riesige Haftungen reden mÃ¼ssen. Wer solche Rekordsummen verantwortet, muss sich der Kontrolle stellen. Punkt. Unsere Antwort: Am Mittwoch lassen wir sein unentschuldigtes Fernbleiben protokollieren. Am Freitag ziehen wir in der Sondersitzung die Konsequenz: Misstrauensantrag!

Hier kÃ¶nnen Sie das ganz Kurier-Interview mit Marlene Svazek sehen:

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