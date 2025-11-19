Bettelbrief an Mitgliedsstaaten wegen riesigem Budgetloch in Ukraine

Mitten im bisher grÃ¶ÃŸten aufgedeckten Korruptions-Skandal der Ukraine, in dem zwei Minister zurÃ¼cktreten mussten, schickt EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen einen Bettelbrief an die Mitgliedsstaaten, um das Budgetloch des kriegsfÃ¼hrenden Landes zu stopfen.

In einem Brief, der Euronews vorliegt, appelliert Ursula von der Leyen eindringlich an die EU-LÃ¤nder, sich bis Dezember auf einen Plan zur Deckung des militÃ¤rischen und finanziellen Bedarfs der Ukraine fÃ¼r die nÃ¤chsten zwei Jahre zu einigen. Dieser wird auf sage und schreibe 135,7 Milliarden Euro geschÃ¤tzt.

Schreiben an 27 Staats- und Regierungschefs

â€žEs ist nun entscheidend, rasch eine klare Zusage zu erzielen, wie sichergestellt werden kann, dass die notwendigen Mittel fÃ¼r die Ukraine auf dem nÃ¤chsten EuropÃ¤ischen Rat im Dezember bewilligt werdenâ€œ, schrieb die PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Kommission an die 27 Staats- und Regierungschefs.

“Es gibt ganz klar keine einfachen LÃ¶sungenâ€œ, fÃ¼gte sie in dem Brief hinzu. â€žEuropa kann sich keine LÃ¤hmung leisten, weder durch ZÃ¶gern noch durch die Suche nach perfekten oder einfachen LÃ¶sungen, die es nicht gibtâ€œ.

“Besonders akuter Finanzbedarf”

In dem Dokument hebt von der Leyen den â€žbesonders akutenâ€œ Finanzierungsbedarf der Ukraine in den Jahren 2026 und 2027 hervor: 83,4 Milliarden Euro fÃ¼r die ukrainische Armee und 52,3 Milliarden Euro zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Behebung des Haushaltsdefizits.

Ihre EinschÃ¤tzung stÃ¼tzt sich auf SchÃ¤tzungen des Internationalen WÃ¤hrungsfonds (IWF) und der ukrainischen BehÃ¶rden und basiert auf der Annahme, dass Russlands umfassender Krieg Ende 2026 enden wird, auch wenn dies keineswegs sicher ist. Ein Waffenstillstand, der als Voraussetzung fÃ¼r ein Friedensabkommen gilt, bleibt weiterhin in weiter Ferne.