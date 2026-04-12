Ukraine-Beitritt rÃ¼ckt nÃ¤her: Mitgliedschaft bis 2027 trotz aller WiderstÃ¤nde angepeilt

Die Ukraine treibt ihren EU-Beitritt trotz aller HÃ¼rden weiter voran. In Kiew zeigt man sich entschlossen, das Verfahren zu beschleunigen: Vizepremier Taras Kachka nennt weiterhin ein Modell bis 2027 als Zielmarke â€“ ein ambitionierter Zeitplan.

Reformen bringen Bewegung in die Verhandlungen

Zuletzt hat die Ukraine ihr Akkreditierungs- und Technikregulierungssystem an EU-Standards angepasst. Damit kÃ¶nnten ukrainische IndustriegÃ¼ter kÃ¼nftig leichter Zugang zum europÃ¤ischen Binnenmarkt erhalten. Auch auf Verhandlungsebene geht es in Richtung Mitgliedschaft: Informell gelten inzwischen alle sechs sogenannten Beitrittscluster als erÃ¶ffnet. MÃ¶glich wurde dies durch ein beschleunigtes Vorgehen (â€žFrontloadingâ€œ) unter der dÃ¤nischen EU-RatsprÃ¤sidentschaft seit Dezember 2025.

EuropÃ¤ische Partner treiben Prozess voran

Vor allem nord- und baltische Staaten sowie groÃŸe EU-Mitglieder wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande setzen sich fÃ¼r die Ukraine an. PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj fordert seit Monaten einen verbindlichen Beitrittstermin bis 2027 und sieht darin auch eine sicherheitspolitische Garantie fÃ¼r sein Land.

EU entwickelt Ausnahmeregeln

Parallel dazu wird in BrÃ¼ssel auch Ã¼ber Zwischenmodelle diskutiert, um dem korruptionsgeplagten Staat in die EU zu holen: Wie berichtet, kÃ¶nnte eine sogenannte â€žMitgliedschaft liteâ€œ der Ukraine eine schrittweise Integration ermÃ¶glichen, zunÃ¤chst jedoch ohne volles Stimmrecht in den EU-Institutionen.

Parlament will Einstimmigkeitsprinzip schwÃ¤chen

Die grÃ¶ÃŸte politische Blockade kommt weiterhin aus Budapest. MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n verhindert die Ã–ffnung des zentralen Clusters â€žGrundlagenâ€œ und beruft sich dabei auf ein nationales Referendum sowie eine entsprechende Parlamentsresolution.

Zwar arbeitet das EuropÃ¤ische Parlament daran, das Einstimmigkeitsprinzip in Erweiterungsfragen zu unterlaufen, doch bislang ohne konkreten Durchbruch. Die technischen Vorbereitungen laufen unterdessen weiter.

Zweifel am Zeitplan wachsen

Trotz der Fortschritte bleibt das Zieljahr 2027 umstritten. Insbesondere Reformen im Justizwesen und bei der KorruptionsbekÃ¤mpfung gelten als entscheidende Voraussetzungen, die noch nicht vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt sind. Zudem zweifeln viele europÃ¤ische Politiker daran, dass alle 27 nationalen Parlamente eine Aufnahme der Ukraine in so kurzer Zeit ratifizieren wÃ¼rden. Auch innerhalb der EU wÃ¤chst die Sorge, dass politische RealitÃ¤ten den Zeitplan Ã¼berholen kÃ¶nnten.