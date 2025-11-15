Kunasek: â€žNur KÃ¶pfe auszutauschen und zur Tagesordnung Ã¼bergehen, ist zu wenigâ€œ

Im Rahmen der Landeshauptleute-Konferenz in Seggau im Bezirk Leibnitz in der Steiermark machte der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÃ–) seinen Standpunkt zur Wirtschaftskammer-AffÃ¤re klar.

WÃ¤hrend andere, etwa Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker, der in der heiÃŸen Phase des WKO-Gagen-Skandals in Deckung ging, und jetzt – wo die AffÃ¤re im Abflauen ist – Reformen wie Senkung der BezÃ¼ge fordert, sprach Kunasek die wahren Probleme der Kammern an.

“Viel ungeschickter kann man es nicht machen”

Kunasek sagte, er sehe die Turbulenzen auch als Chance, sich selbst zu hinterfragen. Wenn er sich die niedrige Wahlbeteiligung bei Kammer-Wahlen (wie berichtet, nahmen zuletzt nur 26,5 Prozent der Unternehmer daran teil), dann mÃ¼sse sich bei der WKO definitiv etwas Ã¤ndern. WÃ¶rtlich meinte er:

Wo eine Zwangsmitgliedschaft ist, ist die AnfÃ¤lligkeit hÃ¶her, nicht leistungsorientiert zu arbeiten.

Nur KÃ¶pfe auszutauschen und dann zur Tagesordnung Ã¼berzugehen, sei zu wenig. Zu den Super-Gagen in den Kammern sagte der steirische Landeshauptmann:

Viel ungeschickter kann man es nicht machen.

Die Leute wÃ¼rden nicht wissen, wie sie Ã¼ber die Runden kommen, und dann fette man sich selbst die Gagen auf. Da bestehe klar Reformbedarf.

“Ã–VP-System der Bereicherung auf Kosten der Unternehmer geht weiter”

Deutliche Worte zu den VorgÃ¤ngen in der Wirtschaftskammer fand auch FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz, der in einem GesprÃ¤ch mit FPÃ– TV das Problem nicht gelÃ¶st sah. Mit dem Rauswurf von Harald Mahrer als WKO-Chef wÃ¼rde nur der Kopf ausgetauscht, aber das â€žÃ–VP-System der Bereicherung auf Kosten der Unternehmerâ€œ gehe natÃ¼rlich weiter. Man versuche nur ein Schauspiel abzuziehen, Ã¤ndern werde sich gar nichts. Erneut forderte Schnedlitz, die ZwangsgebÃ¼hren fÃ¼r die Kammern endlich abzuschaffen.

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