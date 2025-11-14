Unternehmer pfeifen auf Kammer – nur noch 26,5 Prozent (!) gingen zur Wahl

Der PrÃ¤sident der Wirtschaftskammer (WKO), Ã–VP-Wirtschaftsbund-Chef Harald Mahrer, nimmt also den Hut. ZurÃ¼ck bleibt ein Scherbenhaufen bei der Vertretung der Unternehmer und stÃ¼rzt die Ã–VP in eine veritable Krise.

Nur 13 Prozent der Unternehmer wÃ¤hlten Ã–VP

Dass die Ã¼berhÃ¶hten Gagen der KammerfunktionÃ¤re schwer nachvollziehbar sind, brachte gestern, Donnerstag, die ORF-Sendung â€žEcoâ€œ zutage. Da kam nÃ¤mlich heraus, dass die Zwangsmitlieder der Wirtschaftskammer schon lÃ¤ngst auf ihre Vertretung pfeifen. So beteiligten sich bei der bislang letzten WKO-Wahl im MÃ¤rz 2025 nur noch 26,5 Prozent (!) der Unternehmer – etwa die HÃ¤lfte wÃ¤hlte den Ã–VP-Wirtschaftsbund.

Bei freiwilliger Mitgliedschaft viele Austritte

FÃ¼r jemanden, gemeint sind die fÃ¼hrenden WKO-FunktionÃ¤re, der also lediglich rund 13 Prozent der Unternehmer vertritt, sich eine GehaltserhÃ¶hung von mehr als 50 Prozent zu genehmigen, sei – gelinde gesagt – unverschÃ¤mt. Das beklagte ein Unternehmer in der ORF-Sendung wohl vÃ¶llig zurecht. Der Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKO-Pflichtmitglied Michael FÃ¼rtbauer sagte, dass im Falle einer Freiwilligkeit der WKO-Mitgliedschaft man â€žeigene Leute anstellen mÃ¼sste, die die vielen Austritte administrieren kÃ¶nnenâ€œ.

Wirtschaftskammer wird zum Problem fÃ¼r die Ã–VP

In der â€žZIB2â€œ bemÃ¼hte sich die frÃ¼here Pressesprecherin von Ex-Ã–VP-Kanzler Wolfgang SchÃ¼ssel und heutige Kommunikationsberaterin Heidi GlÃ¼ck, den Schaden fÃ¼r die Ã–VP gering zu halten. Sie gab der Ã–VP den Rat, die unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen GehÃ¤lter-ErhÃ¶hungen der WKO-Mitarbeiter und -FunktionÃ¤re zurÃ¼ckzunehmen, da der Schaden schon groÃŸ genug sei. Tue sie das nicht, werde das Problem â€žWirtschaftskammerâ€œ in der Ã–ffentlichkeit ein Problem fÃ¼r die Ã–VP.





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