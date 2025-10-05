FPÖ-Obmann Herbert Kickl fand am heurigen Hartberger Oktoberfest klare Worte.

Foto: Alois Endl

FPÖ

5. Oktober 2025 / 18:50 Uhr

Kickl bei Hartberger Oktoberfest: Syrer statt Elche abschieben!

Beim traditionellen Frühschoppen in Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zeigte sich, dass Volksnähe und klare Worte in Österreich noch geschätzt werden. FPÖ-Bundesobmann Herbert Kickl stand am heutigen Sonntagvormittag mitten unter den Menschen und rechnete mit der Verlierer-Ampel ab.

Politiker mit Rückgrat statt “Verlegenheitskanzler”

Seine Kritik: Österreich brauche keine „Verlegenheitskanzler und Nudlertruppen“, sondern Politiker mit Rückgrat, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren. Der Applaus im vollbesetzten Festzelt gab ihm recht.

Wehleidiger Babler, EU-hörige Meinl-Reisinger

Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger: „Ministrantin der Europäischen Union“, Vizekanzler Andreas Babler: eine „Memme mit Glaskinn“. Jener Babler hatte eine Sachverhaltsdarstellung wegen Beschimpfung eingebracht, weil Kickl ihn als “Zecke” bezeichnet hatte. Auch zur Asylpolitik fand Kickl klare Worte: Statt Elche solle man lieber Syrer abschieben – gemeint damit war die mediale Posse um den Elch “Emil”, der unlängst in Österreich sein Unwesen trieb.

FPÖ will der Bevölkerung treu bleiben

Auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek zeigte sich volksnah und betonte die Erfolge der freiheitlich geführten Landesregierung. Er versprach, weiterhin Politik für „die normalen Leute“ zu machen – „für Mütter, Väter, Unternehmer, Arbeiter, Angestellte und Landwirte, deren Leistung oft zu wenig Anerkennung findet”.

FPÖ in Steiermark fest verankert

Während Kickl mit klaren Ansagen an Wien und Brüssel austeilte, erinnerte Kunasek daran, dass Sicherheit, Fairness und Heimatliebe kein Widerspruch sind. Gemeinsam zeigten die beiden, dass die FPÖ in der Steiermark fest im Volk verankert ist – als Bewegung, die nicht nach Umfragen, sondern nach Überzeugung handelt.

5. Oktober 2025

