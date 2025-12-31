Nemeth-Kritik an Verlierer-Ampel: Strohhalme statt echte Reformen

Norbert Nemeth zieht im Interview Bilanz â€“ und die fÃ¤llt alles andere als gut aus, denn der stellvertretende Klubobmann der FPÃ– im Parlament warnt vor einer â€žtiefen Verfassungskriseâ€œ.

Ã–VP wollte keine VerÃ¤nderungen

Im Ã–1-â€žMittagsjournalâ€œ blickte er unter anderem auf die gescheiterten blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen zurÃ¼ck: â€žWir haben die GesprÃ¤che nicht versemmelt, sondern es war schlicht und einfach nicht mÃ¶glichâ€œ, erklÃ¤rte er. Die Ã–VP sei in keiner Weise bereit gewesen, echte VerÃ¤nderungen mitzutragen.

â€žStrohhalmeâ€œ statt echter MaÃŸnahmen

Auch die Verlierer-Ampel kommt bei ihm nicht gut weg. Von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker wÃ¼nschte er sich eine â€žstaatstragende Rolleâ€œ. Die Politik von Volkspartei, SPÃ– und Neos sei von kurzfristigen MaÃŸnahmen, sogenannten â€žStrohhalmenâ€œ, geprÃ¤gt. Als Beispiel nannte er das groÃŸ angekÃ¼ndigte Strompaket, das den Verbrauchern kaum nutzt. Nemeths Urteil: â€žAus diesen Strohhalmen heraus wird man kein Wachstum generieren kÃ¶nnenâ€œ:

Wenn Sie sich schon so inszenieren, sollten Sie etwas im GepÃ¤ck haben, worÃ¼ber sich die Ã–sterreicher auch freuen kÃ¶nnen â€“ ein Packerl, das den Namen Geschenk auch verdient.

Bei illegaler Migration statt bei der eigenen BevÃ¶lkerung sparen

Auch zur katastrophalen Budgetlage und dem Sparkurs der Regierung, unter dem die Ã–sterreicher leiden, hat Nemeth eine klare Meinung: HÃ¶chste Zeit sei es, Ausgaben zu hinterfragen. Das nÃ¤chste Budget sieht er als wegweisend, warnte aber auch vor neuen â€žStrohhalmenâ€œ von SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer und Ã–VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Anstatt bei der eigenen BevÃ¶lkerung zu sparen, wollen die Freiheitlichen lieber bei der illegalen Zuwanderung den Rotstift ansetzen.

Hohe HÃ¼rden fÃ¼r Reformen

Ã–sterreich befinde sich in einer â€žtiefen Verfassungskriseâ€œ, meint Nemeth mit Blick auf die geplante Reformpartnerschaft. FÃ¼r strukturelle Reformen sieht er hohe HÃ¼rden, eine absurde Kompetenzverteilung und komplizierte Strukturen. Zwar wÃ¼rde â€žein bisschen mehr Zentralismusâ€œ nicht schaden, das Grundproblem sei jedoch die Verfassungskrise.