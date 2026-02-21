Marlene Svazek

Marlene Svazek ist schon seit zehn Jahren Landesparteiobfrau in Salzburg. Am Samstag wurde sie in dieser Funktion klar bestÃ¤tigt.

Foto: Land Salzburg

FPÃ–

21. Feber 2026 / 18:14 Uhr

Kickl lobt bei Svazek-Wahl â€žklare freiheitliche Handschrift in Salzburg”

â€žWer, wenn nicht sie?â€œ, kÃ¶nnte man in Anlehnung an einen Wahlslogan fragen, wenn Marlene Svazek sich beim Landesparteitag der FPÃ– in Salzburg als Obfrau zur Wiederwahl stellt. Die Delegierten sahen das offenbar auch so und gaben der 33-JÃ¤hrigen heute, Samstag, in Zell am See (Pinzgau) 95,86 Prozent der Stimmen. 

Klares Bekenntnis zu “rechts”

Svazek ist in Salzburg so unumstritten wie Herbert Kickl als Bundesparteiobmann. Beide verbindet eine klare patriotische Politik, daher war es nicht Ã¼berraschend, dass Kickl in seiner Rede die â€žklare freiheitliche Handschrift in Salzburgâ€œ hervorhob. Svazek wiederum gab ein klares Bekenntnis zur â€žrechtsâ€œ ab. 


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Bemerkenswert ihre Aussage dazu:Â 

Wir waren frÃ¼her eine rechte Partei und sind das auch jetzt â€“ ohne Gewissensbisse und ohne ein Problem, das auch auszusprechen.

Manchen fehlt die politische Bildung

Dass Menschen damit Ã¼berfordert seien, zwischen demokratisch legitimen politischen KrÃ¤ften auf der einen Seite und Extremisten auf der anderen Seite zu unterscheiden, dafÃ¼r kÃ¶nne man nichts. Auch dafÃ¼r, dass manchen die politische Bildung fehle, politische StrÃ¶mungen historisch und systematisch einzuordnen, kÃ¶nne die FPÃ– nichts. Rechts zu sein, sei keine Entgleisung, sondern eine Grundausrichtung demokratischer Ordnung, stellte die wiedergewÃ¤hlte Landesparteiobfrau fest.Â 

“Wir mÃ¼ssen stÃ¤rkste Kraft werden”

Die nÃ¤chsten Landtagswahlen in Salzburg gehen 2028 Ã¼ber die BÃ¼hne. Dann wird Svazek zum dritten Mal die jÃ¼ngste Spitzenkandidatin sein – allerdings auch die am lÃ¤ngsdienende Parteichefin von allen Parteien in Salzburg, â€žund die mit der meisten Erfahrungâ€œ, sagte Svazek, die seit mittlerweile zehn Jahren Landesparteiobfrau ist. 

Mit der FPÃ– wolle sie bei der nÃ¤chsten Wahl zur stÃ¤rksten Kraft werden, â€žweil ich will unter allen UmstÃ¤nden verhindern, dass Linke in der Salzburger Landesregierung sitzen – und dazu mÃ¼ssen wir Erste werdenâ€œ.


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