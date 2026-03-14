â€žStrippenzieher Ludwigâ€œ: Freiheitliche rechnen mit Wiener SPÃ– und Regierung ab

â€žFreitag der 13. â€“ Unappetitlichkeiten der Regierenden von Wien bis BrÃ¼sselâ€œ â€“ unter diesem Titel luden die Freiheitlichen in die Lugner City in Wien. Mit dabei: EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky, der Wiener FPÃ–-Klubobmann Maximilian Krauss, Gemeinderat Leo Lugner und Michael Oberlechner, Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Wien und Nationalratsabgeordneter.

Wien verkommt zur â€žzur Luxusstadt fÃ¼r Armeâ€œ

Die Redner zeichneten am gestrigen Freitag ein dÃ¼steres Bild der politischen Lage in Wien, in Ã–sterreich und in Europa und Ã¼bten scharfe Kritik an den Regierenden auf allen Ebenen. Oberlechner erklÃ¤rte, eine Fortsetzung der bestehenden politischen Konstellationen â€“ Rot-Pink in Wien und die Verlierer-Ampel auf Bundesebene â€“ werde es nicht geben. Der SPÃ– warf er vor, die Stadt mit â€žsozialistischer Wohnbaupolitikâ€œ in die Krise gefÃ¼hrt zu haben. Im Gemeindebau herrsche ein SanierungsrÃ¼ckstand von zehn Milliarden Euro, wÃ¤hrend Wohnen, MÃ¼ll, KanalgebÃ¼hren und Ã¶ffentliche Verkehrsmittel immer teurer wÃ¼rden.

Wien sei, so Oberlechner, â€žzur Luxusstadt fÃ¼r Arme gewordenâ€œ. SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig und seine Partei hÃ¤tten die Lebenshaltungskosten nach oben getrieben, ohne die BevÃ¶lkerung zu entlasten.

Wohnbau- und Migrationspolitik verheerend gescheitert

Auch die Bundesregierung kam nicht gut weg. Oberlechner nannte die Wirtschaftspolitik â€žkatastrophalâ€œ und warf SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler RealitÃ¤tsverweigerung vor. Wer sein Weltbild aus kommunistischen LehrsÃ¤tzen ableite, sei â€žein Ewiggestrigerâ€œ. Migration und Integration standen ebenfalls im Mittelpunkt der Angriffe: Die Vorstellung, Zuwanderung kÃ¶nne den FachkrÃ¤ftemangel beheben, sei ein MÃ¤rchen, hieÃŸ es. Ã–sterreich investiere Milliarden in ein System, das Integration verspreche, tatsÃ¤chlich aber bloÃŸ â€žEinwanderung in die Sozialsystemeâ€œ fÃ¶rdere. Besonders in den Schulen, wo inzwischen jeder zweite VolksschÃ¼ler kaum Deutsch spricht, zeigten sich die Folgen dieser Politik.

Politik fÃ¼r heimische Arbeitnehmer statt Milliarden fÃ¼r Fremde

Maximilian Krauss richtete seine Kritik insbesondere an BÃ¼rgermeister Ludwig, den er in einem Atemzug mit SPÃ–-Chef Babler nannte. Ludwig sieht er verantwortlich fÃ¼r die Installation von Babler als Parteivorsitzenden und den Kurs der Bundes-SPÃ–. Die Wiener Freiheitlichen wollen die Stadtregierung abwÃ¤hlen und die â€žVersager-Politik im Rathausâ€œ beenden. Milliarden wÃ¼rden in Asyl und Mindestsicherung flieÃŸen, wÃ¤hrend gleichzeitig Geld fÃ¼r Schulen, Gesundheit und Wohnbau fehle. Die FPÃ–, so Krauss, stehe dagegen fÃ¼r Ã¶sterreichische Arbeitnehmer und wolle Arbeit wieder lohnend machen.

BrÃ¼ssel ehrte ausgerechnet Merkel und Selenskyj

Vilimsky schlug eine BrÃ¼cke zur europÃ¤ischen und auÃŸenpolitischen Ebene. Er kritisierte die EU-FÃ¼hrung, die PersÃ¶nlichkeiten wie Angela Merkel oder den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj mit Verdienstorden ehrte, wÃ¤hrend Europa gleichzeitig unter Krieg und Energiekrise leidet. Selenskyj habe â€“ so Vilimsky â€“ den Frieden immer wieder verhindert und sogar dem ungarischen Premier Viktor OrbÃ¡n gedroht.

Freiheitliche wollen das System reformieren

Der blaue Europapolitiker sprach sich fÃ¼r eine stÃ¤rkere Rolle nationaler Parlamente, fÃ¼r direkte BÃ¼rgerentscheide und fÃ¼r eine â€žRÃ¼ckgabe der Macht an die Volksvertretungenâ€œ aus. Die aktuellen Eliten in BrÃ¼ssel und Wien bezeichnete er als Teil eines Machtsystems, das die FPÃ– grundlegend â€ždurch ein besseres Systemâ€œ ersetzen wolle. Auch der ORF wurde in diesem Zusammenhang genannt, der nach dem RÃ¼cktritt seines Generaldirektors Roland WeiÃŸmann Vilimsky â€žam Kollabierenâ€œ sei.

Die FPÃ– sieht Vilimsky als â€žletzten Schutzschirm der Wienerâ€œ â€“ die Partei werde sowohl in Wien als auch auf Bundes- und EU-Ebene Verantwortung Ã¼bernehmen, um das politische System zu â€žerneuernâ€œ und die â€žsozialistische Misswirtschaftâ€œ zu beenden.