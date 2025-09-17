ORF-Logo-Kopftuch

Manipulierte der ORF seine Zuschauer? Laut FPÖ wurde bei einem Beitrag über das Kopftuchverbot ein Asyl-Aktivist als “normaler” Lehrer präsentiert.

Foto: Österreichischer Rundfunk / Wikimedia Public Domain und pixabay.com

ORF

17. September 2025 / 08:42 Uhr

FPÖ verärgert: „Linker Asyl-Aktivist wurde Zuschauern als ‚normaler‘ Lehrer verkauft!“

„Das ist der nächste ORF-Skandal“, wettert FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker über ein „Manipulationsstück“ in einem ZIB-Beitrag zum Kopftuchverbot.

“Das hat mit Journalismus nichts zu tun”

Was Hafenecker so auf die Palme bringt: Ein Auftritt eines Lehrers im ORF, der sich gegen das Kopftuchverbot für unter 14-jährige Schülerinnen aussprach. Der FPÖ-Mandatar sagte in einer Aussendung:

Was der ORF seinen Zuschauern aber vorenthalten hat, ist die Tatsache, dass dieser Lehrer in der linken Asyl-NGO „Train of Hope“ tätig ist. Wieder einmal haben die Küniglberger Linksideologen also versucht, den Menschen einen Aktivisten als vermeintlich unabhängigen Experten zu verkaufen. Das ist die Uralt-Propagandamasche des ORF, die mit Journalismus rein gar nichts zu tun hat – und schon gar nicht mit öffentlich-rechtlichem!

Geschichte den “richtigen” Spin gegeben

Wenn es darum gehe, seine Zuschauer manipulieren zu wollen und einer Geschichte den „richtigen“ politischen Spin zu geben, sei den Linksauslegern am Küniglberg keine Methode zu blöd. Hafenecker erinnerte in diesem Zusammenhang an eine leitende ORF-Mitarbeiterin, die sich als Freundin der verstorbenen Ärztin Kellermayr ausgegeben und sie in Wirklichkeit kaum gekannt habe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

17.

Sep

08:42 Uhr
17. September 2025

FPÖ verärgert: „Linker Asyl-Aktivist wurde Zuschauern als ‚normaler‘ Lehrer verkauft!“

17. September 2025

Dient Nationaler Sicherheitsrat nur als Ablenkung für inneres Versagen?

16. September 2025

Senioren zahlen dreifach: Verlierer-Ampel will Budget auf Kosten der Pensionisten sanieren

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.