So wurde Pius Strobl trotz â€žAbhÃ¶r-AffÃ¤reâ€œ zum Gagenkaiser am KÃ¼niglberg

Rund um den RÃ¼cktritt von ORF-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann schwappte eine Personalie hoch, die es zu hinterfragen lohnt – nÃ¤mlich jene des Ex-GrÃ¼nen-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrers Pius Strobl. Er schaffte es, trotz â€žAbhÃ¶r-AffÃ¤reâ€œ die ORF-Karriereleiter zu erklimmen. Mit einer kolportieren Gage von 450.000 Euro und einem umstrittenen Luxus-Pensionsvertrag in der HÃ¶he von 2,4 Millionen Euro.

Spitzel-AffÃ¤re

Den Pensionsvertrag, den die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher dem Vernehmen nach nicht unterschreiben mÃ¶chte, sei nur die Spitze des Eisbergs in einem von Skandalen gepflasterten Weg in die Chefetage am KÃ¼niglberg, behauptet FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker. Dieser erinnerte in einer Aussendung an die sogenannte â€žORF-AbhÃ¶r-AffÃ¤reâ€œ, als Strobl 2010 eine ORF-Mitarbeiterin dazu angestiftet habe, Mitschnitte von GesprÃ¤chen zwischen StiftungsrÃ¤ten, ORF-Managern und Journalisten im Umfeld einer Stiftungsratssitzung anzufertigen.

Rot-grÃ¼nes Netzwerk im ORF

Nach Bekanntwerden dieses Skandals musste Strobl als Kommunikationschef des ORF gehen, doch 2006 kehrte er in diese Funktion zurÃ¼ck. Geholt hatte ihn der SPÃ–-nahe ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, dessen Wahl er als grÃ¼ner Stiftungsrat mitorganisierte und als dessen Vertrauter er galt. Strobl und Wrabetz vervollstÃ¤ndigten letztlich ein Bild eines rot-grÃ¼nen Netzwerks im ORF.

Gute GeschÃ¤fte mit dem ORF

Der burgenlÃ¤ndische Gendarm Pius Strobl war in seiner Jugend in der SPÃ– politisch aktiv und wechselte 1985, wie viele andere Genossen, denen die SPÃ– zu wenig links war, das Lager. Er saÃŸ bereits von 1989 bis 1998 im ORF-Kuratorium – und machte mit dem Staatssender gute GeschÃ¤fte. So bekam seine Firma Orbit Gmbh 1998 vom ORF den Zuschlag fÃ¼r die Exklusivrechte zur Vermarktung der FuÃŸballspiele der WM in Frankreich auf GroÃŸbildschirmen.

ORF erteilte Lizenz seinem eigenen Kurator

Damals kritisierte die FPÃ–:

Besonders pikant ist auch die Tatsache, dass der ORF die Lizenz gerade an die Firma Orbit vergeben hat, deren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der frÃ¼here BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der GrÃ¼nen und derzeitige ORF-Kurator Pius Strobl ist. Der ORF hat die Lizenz somit seinem eigenen Kurator erteilt.

Nicht nur das: Die Vergabe sorgte vor allem in der heimischen Gastronomie fÃ¼r Aufregung, musste diese doch 15.000 Euro an den alleinigen Lizenznehmer des ORF, Orbit, zahlen, um WM-Spiele auf LeinwÃ¤nden Ã¼bertragen zu kÃ¶nnen.Â

Verbannung fÃ¼r Ã–ffentlichkeit nur inszeniert

UnverstÃ¤ndlich sei fÃ¼r Hafenecker, warum man im ORF an einem â€žderartigen Skandalmitarbeiterâ€œ nicht nur festgehalten, sondern ihn auch noch die Karriereleiter hochgeschickt habe. Die Verbannung von Strobl nach der â€žAbhÃ¶r-AffÃ¤reâ€œ wÃ¤re fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit nur inszeniert gewesen. Der ORF selbst schrieb damals auf seiner Webseite, dass er weiterhin als selbstÃ¤ndiger Berater fÃ¼r Organisations- und Projektmanagement fÃ¼r den Staatsfunk tÃ¤tig sei. Ab 2015 ist er wieder ganz offiziell als Eventmanager fÃ¼r den Eurovision Song Contest zustÃ¤ndig. Seit 2018 ist Strobl als Gesamtprojektleiter des Medienstandorts ORF angestellt.